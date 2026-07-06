Szlovákia támogatni fogja az ankarai NATO-csúcs zárónyilatkozatát

Szlovákia támogatni fogja az e heti NATO-csúcs zárónyilatkozatát – tájékoztatta a TASR-t az elnöki hivatal kommunikációs osztálya. Peter Pellegrini államfő ebben a témában egyeztetett hétfőn Robert Fico kormányfővel és Juraj Blanár külügyminiszterrel (mindkettő Smer-SD).

Pellegrini kijelentette, hogy ebben mindhárman egyetértenek. Leszögezte, hogy az Ukrajna katonai támogatását célzó pénzügyi alapban való részvétel csakis az egyes tagállamok egyéni döntésén múlhat.

„Szlovákia támogatni fogja a NATO-csúcs zárónyilatkozatát, de továbbra is érvényes, hogy nem csatlakozik az Ukrajna katonai megsegítését célzó pénzügyi támogatásokhoz és hitelek finanszírozásához”

– jelentette ki.

Az államfő bejelentette, hogy Blanárral és Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszterrel utazik a csúcsra, és kétoldalú megbeszéléseken is részt vesz.

„Az egyik fontos bilaterális megbeszélés Recep Tayyip Erdogannal lesz július 9-én, csütörtökön a Bestepe elnöki komplexumban. A tárgyalás lehetőséget nyújt a régió biztonsági helyzete és a gazdasági együttműködés megvitatására, valamint a Szlovákia és Törökország közötti kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére”

– közölte az elnöki hivatal.

Az államfő hozzáfűzte, a kormányfő átadta neki Mark Rutte NATO-főtitkár levelét, amely megerősíti, hogy az egyes tagállamok egyéni döntésén múlik, milyen formában támogtják Ukrajnát.

Pellegrini azt is leszögezte, Szlovákia továbbra is humanitárius segítséget nyújt keleti szomszédjának, segíti energetikai infrastruktúrájának helyreállítását, és olyan katonai felszerelésekkel is segít, amelyek nem alkalmasak emberi élet kioltására.

„Emellett folytatódnak a szlovák-ukrán együttes kormányülések, a következő a nyári hónapok után lesz Lvivben”

– zárta az államfő.

Blanár hozzátette, a szlovák álláspont egységes.

„Szlovákia a lehető legnagyobb erőfeszítéseket teszi a béketárgyalások megkezdése és a párbeszéd érdekében. Célunk a háborús konfliktus lezárása, mivel az elmúlt négy év világosan megmutatta, amit a szlovák kormány elejétől fogva hangoztat. Hogy nem létezik katonai megoldás, és a háború folytatása csak értelmetlen öldökléshez vezet mindkét oldalon, valamint Ukrajna és a gazdasága megsemmisítéséhez”

– jelentette ki Blanár.

Július 7-én, kedden kezdődik a NATO kétnapos csúcstalálkozója a törökországi Ankarában. A fő programpont a szövetségesek szerdai (július 8-i) plenáris ülése a Bestepe elnöki palotában, a tagállamok vezetőit Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadja. A NATO másodszor tart csúcstalálkozót Törökország.

TASR/Felvidék.ma