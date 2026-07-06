Talárban, zeneszóval vonultak Komáromban a Selye János Egyetem végzősei

Ünnepélyes, ugyanakkor látványos felvonulással kezdődött július 6-án a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának diplomaosztója. A végzős hallgatók új talárban és az ahhoz illő fejfedőben, zenekari kísérettel vonultak végig Komárom belvárosán.

A menet a Tiszti pavilontól indult, a Klapka téren át haladt, majd a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjához érkezett, ahol a végzett hallgatók átvehették megérdemelt diplomájukat. A felvonulás élén a fiatal zenészekből álló dél-komáromi Past Vibes Streetband gondoskodott a lendületes, mégis ünnepi hangulatról.

Különleges pillanattal fogadták a végzősöket a Klapka téren is. A tornyos városházából előlépett Komárom egyik kedvelt látványossága, a kis huszár, aki trombitán eljátszotta az Egressy Béni által szerzett Klapka-indulót. A jól ismert dallam méltó módon kapcsolta össze a város történelmi hagyományait az egyetem végzőseinek ünnepével.

A talárba öltözött hallgatók és az őket kísérő zenekar látványa sok járókelőt megállásra késztetett. A Klapka tér néhány percre valódi egyetemi ünnepi térré változott:

a méltóságteljes menet egyszerre tette láthatóvá a végzősök sikerét és a komáromi magyar egyetem közösségét.

A diplomaosztó ezzel kilépett az ünnepi terem falai közül, és a város lakói is részeseivé válhattak a különleges pillanatnak – az egyetem több mint húsz éves fennállása óta először.

A Konferenciaközpontban megtartott ünnepségen elhangzott: a hallgatók sikeresen teljesítették az alapképzés befejezéséhez és a bakalár akadémiai fokozat megszerzéséhez szükséges feltételeket. A diploma átvétele előtt a végzősök ünnepélyes fogadalmat tettek.

Megfogadták, hogy szakmai és személyes életüket minden körülmények között a diplomásoktól elvárható módon alakítják, betartják a tudományosság és a szakmai etika írott és íratlan szabályait, valamint folyamatosan fejlesztik az egyetemen megszerzett ismereteiket és tudásukat. Azt is vállalták, hogy

tudásukat a tudomány, hazájuk, nemzetük és az egyetemes európai kultúra szolgálatába állítják, hűek maradnak az egyetem szelleméhez és hagyományaihoz, munkájukkal pedig hozzájárulnak jó hírnevének öregbítéséhez.

A dékáni gondolatokban a gratuláció mellett a jövőbe vetett bizalom is megfogalmazódott. A végzősöknek azt kívánták, hogy későbbi munkahelyükön vagy további tanulmányaik során egyaránt állják meg a helyüket, szakmai felkészültségükkel és felelősségteljes munkájukkal pedig a kar és az egyetem jó hírét is erősítsék.

Képriportunkban a végzősök ünnepélyes komáromi felvonulását és a diplomaosztó emlékezetes pillanatait idézzük fel.

Szalai Erika/Felvidék.ma