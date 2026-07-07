Andruskó kezdetben nem tudta, hogy a Kuciak valódi név vagy becenév

Andruskó Zoltán, a Ján Kuciak újságíró meggyilkolása, valamint az ügyészek elleni merényletek előkészítése ügyében kihallgatott koronatanú azt mondta, kezdetben nem tudta, hogy a Kuciak valódi név vagy csupán becenév. Erről a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) keddi főtárgyalásán beszélt. A tárgyaláson a korábbi vallomásaiban szereplő ellentmondásokat vizsgálják.

Ján Neszméry, Alena Zs. vádlott védőügyvédje azokra a körülményekre kérdezett rá, amelyek között Andruskó állítása szerint védence 2018 januárjában a laptopján megmutatta neki az újságíró megfigyeléséről készült anyagokat. A tanú egyebek mellett azt mondta, akkor még nem tudta, hogy a Kuciak név valódi-e, vagy csupán becenév. Szerinte a megfigyelési anyagok színvonalasak voltak, és rendőri munkára emlékeztették.

Júlia Vestenická, Darko D. és Alena Zs. jogi képviselője szintén szembesítette a tanút a vallomásában szereplő ellentmondásokkal.

Maroš Žilinka jelenlegi főügyész meggyilkolásának előkészítésével kapcsolatban Andruskó kijelentette, eleinte csak annyit tudott, hogy egy ügyészről van szó, aki problémákat okoz Marian K.-nak.

„Alena Zs. azt mondta, keressek róla információkat az interneten. Ott találtam róla egy fényképet” – mondta. Állítása szerint Alena Zs. megszerezte annak a helynek a címét is, ahol Žilinka tartózkodott.

Andruskó elmondása szerint Alena Zs. a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymegyeren adott át neki egy papírt, amelyen a cím szerepelt.

Eva Sihelníková, Dušan K. jogi képviselője tiltakozott amiatt, hogy a tanú a vallomástétel közben jegyzetel. Szerinte ez sérti a büntetőeljárási törvényt, és rámutatott, hogy a tanú később ezekre a jegyzetekre támaszkodhat a vallomása során. Andruskó erre reagálva széttépte a papírt.

A vádlottak védőügyvédei az ebédszünet előtt befejezték a tanúvallomásban szereplő ellentmondások feltárását.

Kuciakot 2018 februárjában gyilkolták meg a galántai járásbeli Nagymácsédon. A támadásban menyasszonya, Martina Kušnírová is meghalt. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják.

Az ügyben hozott két korábbi ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, így az ügy már harmadszor került a Speciális Büntetőbíróság elé. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást a gyilkosság elkövetéséért korábban 25 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Andruskó Zoltán, a gyilkosság közvetítője 15 év letöltendő szabadságvesztést kapott.

Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský megölését pedig 2018-ban. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélte a bíróság.

Felvidék.ma/TASR