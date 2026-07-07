Fico: Ha a V4 egységesen lép fel, Brüsszel nem hagyhatja figyelmen kívül

Ha a visegrádi négyek miniszterelnökei ismét képesek lesznek összehangolni álláspontjaikat, az Európai Unió úgynevezett nagy szereplőinek is tiszteletben kell majd tartaniuk a több mint 60 millió lakost képviselő négy ország erejét és súlyát – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) szlovák miniszterelnök a TASR hírügynökségnek adott interjújában.

A kormányfő szerint az elmúlt időszakban kísérletek történtek a V4 megbontására az egyes miniszterelnökök álláspontjai közötti különbségek célzott elmélyítésével.

„A jelenlegi miniszterelnöki felállást azonban olyan csoportnak látom, amely meg akarja találni és képviselni akarja a közös álláspontot” – hangsúlyozta Fico.

A V4 jelentőségének és alapgondolatának helyreállítására irányuló szándékról szerinte a miniszterelnökök júniusi budapesti találkozóján, a magyar elnökség lezárásakor kialakult egyetértés is tanúskodott.

„Mind a négyen megértettük, hogy ha helyre akarjuk állítani a V4-et, nagyon visszafogottnak kell lennünk a nyilatkozatainkban, és arra kell összpontosítanunk, ami közös bennünk” – fogalmazott.

A szlovák V4-elnökség témái ezért a közös érdekekre és azokra a területekre összpontosítanak majd, amelyeken esély van az egyes álláspontok közelítésére. Fico ezzel összefüggésben a brüsszeli csúcstalálkozókat megelőző koordinációs egyeztetések újraindításáról is beszélt.

„Ez meg fog történni. Mindig kiválasztjuk azokat a témákat, amelyekben közelednek az álláspontjaink, és már a csúcstalálkozók előtt tárgyalni fogunk róluk, hogy végül felvázolhassuk és előterjeszthessük a közös, összehangolt véleményünket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Meggyőződése szerint, ha a V4 országai ilyen módon képesek lesznek összehangolni álláspontjaikat, véleményüket nem lehet majd figyelmen kívül hagyni.

Példaként a kohéziós politikával és a regionális különbségek csökkentésével kapcsolatos közös álláspontot említette az Európai Unió új költségvetésével összefüggésben.

„Ha a költségvetési javaslat ellentétes lenne az elképzeléseinkkel, és fennállna annak veszélye, hogy mind a négyen megvétózzuk, valakinek be kellene kopogtatnia az ajtónkon, és tárgyalnia kellene velünk” – jelentette ki Fico.

A jelenlegi négytagú együttműködési formátum a kormányfő szerint nem változik, ugyanakkor kibővített összetételű tárgyalásokat is terveznek.

„Az az érdekem, hogy az első V4-es találkozó a magas energiaárakról szóljon, ehhez pedig szükségünk van Friedrich Merz német szövetségi kancellár részvételére” – jelezte Robert Fico.

SZE/Felvidék.ma/TASR