Kedden folytatják az Andruskó vallomásában szereplő ellentmondások vizsgálatát

Kedden folytatódik a főtárgyalás Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelése, valamint az ügyészek elleni merényletek előkészítése ügyében a bazini (Pezinok) Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS). A tárgyaláson tovább vizsgálják a koronatanú, Andruskó Zoltán vallomásában szereplő ellentmondásokat. A tanút az újságíró meggyilkolásának megszervezéséért 15 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

A tárgyalóteremben Marian K. és Dušan K. vádlott is jelen van. Andruskót, akit májusban három egymást követő napon hallgatott meg a bíróság, ismét símaszkkal a fején kísérték be a tárgyalóterembe. Andruskó azt vallotta, hogy Alena Zs. rendelte meg az újságíró és az ügyészek meggyilkolását, a fő megbízó pedig Marian K. volt.

A hétfői, július 6-i főtárgyaláson az eljárás résztvevői megkezdték a tanúvallomásban szereplő ellentmondások vizsgálatát. Az ügyészeket egyebek mellett az érdekelte, hogy fizettek-e előleget Maroš Žilinka jelenlegi főügyész meggyilkolásának állítólagos előkészítéséért. További ellentmondások tisztázását indítványozta Marek Para, Marian K. jogi képviselője is.

Para egyebek mellett Andruskó májusi vallomására utalt, amelyben arról beszélt, hogy korábban találkozott Marian K.-val. A jogi képviselő rámutatott, hogy a tanú korábban többször is azt állította, nem találkozott személyesen a vádlottal. Hosszan foglalkoztak továbbá az újságíró megfigyelése során készült fényképekkel is. Kedden a vádlottak többi ügyvédje is folytatja az ellentmondások vizsgálatát.

Kuciakot 2018 februárjában gyilkolták meg a galántai járásbeli Nagymácsédon. A támadásban menyasszonya, Martina Kušnírová is életét vesztette. A gyilkosság megrendelésével Marian K.-t és Alena Zs.-t vádolják.

Az ügyben hozott két korábbi ítéletet hatályon kívül helyezte a Legfelsőbb Bíróság, ezért az ügy harmadszor került vissza a Speciális Büntetőbíróság elé. Miroslav Marčeket és Szabó Tamást a gyilkosság elkövetéséért korábban 25 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Andruskó Zoltán, a gyilkosság közvetítője 15 év letöltendő szabadságvesztést kapott.

Marian K. és Alena Zs. mellett Dušan K. és Darko D. ellen is vádat emeltek az ügyészek meggyilkolásának előkészítése miatt. A vádirat szerint Maroš Žilinka és Daniel Lipšic meggyilkolását 2017 őszén rendelték meg, Peter Šufliarský megölését pedig 2018-ban. A gyilkosságokat nem hajtották végre.

Szabó Tamást, aki beismerte a gyilkosságok előkészítését, 2022-ben jogerősen elítélte a bíróság.

Felvidék.ma/TASR