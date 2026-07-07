Kezdődik a NATO-csúcs: Ukrajna támogatása és a fegyverkezés kerül napirendre

A NATO 32 tagállamának állam- és kormányfői kedden és szerdán a törökországi Ankarában találkoznak. A csúcstalálkozón várhatóan ismét megerősítik Ukrajna támogatását, további segítséget ígérnek Kijevnek, valamint megvitatják a védelmi kiadások növelését és a hadiipari termelés fejlesztését. Szlovákiát Peter Pellegrini köztársasági elnök képviseli – tájékoztatott a TASR.

Ez lesz a NATO második csúcstalálkozója Donald Trump amerikai elnök Fehér Házba való visszatérése óta. Trump a tavalyi, hágai találkozó után többször is bírálta a szövetségeseket, annak ellenére, hogy azok vállalták katonai kiadásaik jelentős növelését.

Az európai vezetők a Reuters szerint azt is bizonyítani szeretnék az amerikai elnöknek, hogy teljesítik a Hágában tett ígéretüket, amely szerint 2035-ig évente a bruttó hazai termékük legalább öt százalékát fordítják védelemre.

Az Egyesült Államok és a többi szövetséges közötti viszonyt azóta több kérdés is megterhelte. Feszültséget okozott Trump Grönland megszerzésére irányuló terve, valamint az Irán elleni amerikai–izraeli katonai fellépés is. Trump élesen bírálta azokat az európai NATO-tagállamokat, amelyek nem bocsátották az Egyesült Államok rendelkezésére kapacitásaikat a katonai művelet támogatására.

Washington a közelmúltban bejelentette, hogy csökkenti a NATO európai szükségleteire elkülönített katonai kapacitásait, és a következő fél évben felülvizsgálja erőinek jelenlétét a kontinensen.

A nézeteltérések ellenére Trump részt vesz az ankarai találkozón. A vezetők várhatóan értékelik a védelmi kiadások növelésében elért eredményeket, tárgyalnak a hadiipar megerősítéséről, valamint arról, miként kezeljék az Egyesült Államok korlátozottabb európai katonai jelenlétét.

A Reuters birtokába került zárónyilatkozat-tervezet szerint az európai szövetségesek és Kanada 2025-ben több mint 139 milliárd dollárral növelték a legfontosabb védelmi szükségletekre fordított beruházásaikat.

A dokumentum szerint a szövetségesek egy erősebb Európát kívánnak kiépíteni egy erősebb és korszerűbb NATO-n belül. Az európai tagállamok és Kanada az Egyesült Államokkal együttműködve nagyobb felelősséget vállalnának a védelemért.

Míg a tavalyi csúcstalálkozó elsősorban a védelmi kiadások növelésére összpontosított, az idei találkozó egyik fő témája a fegyvergyártás fejlesztése és az innováció támogatása lesz. A NATO ezért kedden hadiipari fórumot rendez Ankarában, amelyen várhatóan több tízmilliárd dollár értékű megállapodásokat jelentenek be.

Két év alatt 140 milliárd eurót szánnának Ukrajnára

A tagállamok várhatóan ismét támogatásukról biztosítják Ukrajnát, amely több mint négy éve védekezik az orosz invázióval szemben.

Az előkészített határozat alapján a szövetségesek két év alatt összesen 140 milliárd eurót, vagyis évente 70 milliárd eurót biztosítanának Ukrajnának katonai felszerelésre, támogatásra és kiképzésre.

Az összegbe beleszámítják az Európai Unió hiteléből katonai célokra elkülönített 60 milliárd eurót is. A támogatást az európai NATO-tagállamok és Kanada biztosítanák. Az Egyesült Államok pénzügyileg nem vesz részt a programban, a csúcstalálkozó következtetéseit azonban támogatja.

Az iráni helyzettel kapcsolatban a szövetségesek várhatóan hangsúlyozzák, hogy ellenzik Irán atomfegyverhez jutását, és felszólítják Teheránt, hogy tartsa tiszteletben a hajózás szabadságát a Hormuzi-szorosban.

A Reuters által megszólaltatott európai tisztségviselők ugyanakkor attól tartanak, hogy az iráni háború, valamint az Egyesült Államok és a többi NATO-tagállam közötti nézetkülönbségek háttérbe szoríthatják a találkozó többi témáját.

Törökország másodszor látja vendégül a NATO vezetőit

Törökország második alkalommal ad otthont NATO-csúcstalálkozónak. Az ország a szövetség egyik legjelentősebb tagja, és az Egyesült Államok után a NATO második legerősebb hadseregével rendelkezik.

Az orosz S–400-as légvédelmi rendszerek megvásárlása miatt az Egyesült Államok 2020-ban kereskedelmi korlátozásokat vezetett be Törökországgal szemben, és kizárta az országot az F–35-ös vadászgépek fejlesztési és beszerzési programjából.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök várhatóan a Trumppal folytatott kétoldalú tárgyalásain azt szeretné elérni, hogy Törökország ismét csatlakozhasson a programhoz. Franciaországgal és Olaszországgal a SAMP/T légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről is tárgyalni kíván.

A NATO-tagállamok vezetői mellett meghívást kapott a dél-koreai elnök, I Dzsemjong, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A házigazda külön meghívására Ahmed es-Saraa szíriai elnök is részt vesz a találkozón.

Szlovákia támogatja a csúcstalálkozó következtetéseit

A szlovák küldöttséget Peter Pellegrini vezeti, aki csütörtökön kétoldalú találkozót tart Recep Tayyip Erdoğannal. Ankarába utazik Juraj Blanár külügyminiszter és Robert Kaliňák védelmi miniszter is.

Pellegrini közölte, hogy Szlovákia támogatja a NATO-csúcs következtetéseit. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai segítséggel kapcsolatos esetleges pénzügyi kötelezettségvállalások az egyes tagállamok saját döntésétől függnek, és nem jelentenek kötelező vállalást valamennyi szövetséges számára.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk