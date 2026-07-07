London mellett Pozsonyban is bemutatják a PISA 2025 felmérés eredményeit

Pozsony lesz az egyik azon két európai város közül, ahol szeptember 8-án nyilvánosságra hozzák a PISA 2025 felmérés eredményeit. A másik helyszín London lesz – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter, aki szerint ez Szlovákia egyik legjelentősebb nemzetközi eseménye lesz.

Szeptemberben Közép- és Kelet-Európa, valamint Közép-Ázsia országainak képviselői találkoznak Szlovákiában, hogy közösen értékeljék a PISA-felmérés eredményeit. Az oktatási tárca szerint a találkozó lehetőséget teremt arra, hogy szakmai párbeszédet folytassanak a felmérés eredményeinek az egyes országok oktatási rendszerében való felhasználásáról. Emellett meghatározhatják az oktatás aktuális problémáit, és más országok megoldásaiból is meríthetnek.

A rendezvény megrendezése kapcsolódik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) mesterséges intelligencia és oktatás témájában tavaly Pozsonyban megtartott világfórumához. Az eseményen az OECD, az UNESCO, az Európai Bizottság, technológiai vállalatok, valamint több ország miniszterei is részt vettek.

Tükröt tart elénk

„A PISA-tesztek eredményei bizonyos értelemben tükröt tartanak elénk. Összehasonlítják az egyes országokat abból a szempontból, hogy oktatási rendszereik mennyire képesek biztosítani a gyermekek számára a jelenleg szükséges és fontos készségeket. Nem konkrét osztályzatokról és nem a bemagolt ismeretekről van szó, hanem arról, hogy az egyes országok iskolái képesek-e felkészíteni a gyermekek mai nemzedékét a jelen és a jövő világára. Ismerjük a legutóbbi eredményeket, amelyek nem csupán egyetlen évet tükröznek, hanem azt is megmutatják, hogy Szlovákiának fokoznia kellett és továbbra is fokoznia kell az erőfeszítéseit” – jelentette ki a miniszter.

Romana Kanovská, az Országos Oktatási és Ifjúsági Intézet (NIVaM) igazgatója elmondta, hogy a felmérés az olvasási, matematikai és természettudományos kompetenciákat is értékeli.

„A már említett olvasási, matematikai és természettudományos műveltség mellett 15 éves diákjaink a legutóbbi felmérés egyik innovatív területén, a digitális világban való tanulás vizsgálatában is részt vettek. Ez szintén nagyon érdekes adatokat hoz majd, a nemzetközi konzorcium azonban csak később teszi közzé őket. Az eredmények nyilvánosságra hozatalát 2027-re tervezik” – tette hozzá.

A PISA-felmérések jelentős hatással vannak a tantervi reformra

„Szlovákia PISA-felmérésben való részvételének köszönhetően széles körű és jó minőségű adatokhoz jutottunk, emellett rendelkezésünkre állnak az OECD oktatáspolitikai döntéshozóknak szóló értékes ajánlásai is. Ezeket használtuk fel például a tantervi reform előkészítésekor, amely szeptembertől Szlovákia valamennyi iskolájára kiterjed” – közölte Kanovská.

Az oktatási tárca az elmúlt két és fél évben számos olyan változtatást hajtott végre, amely a PISA-felmérések eredményeiből és az OECD ajánlásaiból indult ki.

Drucker hozzátette, hogy a következő felmérést 2029-ben tartják. Szlovákia a pénzügyi műveltség vizsgálatába is bekapcsolódik.

„Nem az a célunk, hogy jobb számokat érjünk el a nemzetközi rangsorokban. Az a törekvésünk, hogy ezt a munkát a jövőre nézve is keretbe foglaljuk, függetlenül attól, hogy éppen ki van hatalmon. Célunk, hogy a szlovákiai oktatási rendszer Európa egyik legszínvonalasabb oktatási rendszerévé váljon” – zárta szavait a miniszter.

A PISA az OECD által végzett nemzetközi oktatási felmérés. Elemzései objektív információkat nyújtanak arról, hogy a 15 éves tanulók készségei elegendőek-e ahhoz, hogy sikeresen beilleszkedjenek a társadalomba és a munkaerőpiacra.

A PISA 2025 fő felmérését Szlovákiában 2025 áprilisában tartották. Mintegy hatezer tanuló vett részt benne az ország egész területéről kiválasztott 301 iskolából.

Szlovákia először 2003-ban kapcsolódott be a PISA-felmérésbe. A 2025-ös volt az ország nyolcadik mérési ciklusa. A vizsgálatot háromévente végzik el.

SZE/Felvidék.ma/Teraz.sk