Az EP méltatja Ukrajnának az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit

Az Európai Parlament szerdán elfogadott állásfoglalásban üdvözölte Ukrajnának az uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról.

Az állásfoglalás üdvözli, hogy 2026 júniusában megnyíltak a csatlakozási tárgyalások első, úgynevezett alapvető fejezetei, és reményét fejezi ki, hogy a további tárgyalási fejezetek is hamarosan megnyílhatnak.

A képviselők méltatták Ukrajna erőfeszítéseit a demokratikus intézmények megerősítése, a hatalmi ágak szétválasztásának megőrzése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén,

ugyanakkor további előrelépést sürgettek ezeken a területeken.

Hangsúlyozták, hogy a jogállamiság megerősítése növeli az újjáépítés átláthatóságát, javítja a befektetési környezetet és erősíti a nemzetközi partnerek bizalmát.

Az állásfoglalás szerint a hadiállapot feloldását követően elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy a választások szabad és tisztességes lebonyolításának feltételei teljesüljenek.

Az EP-képviselők elutasították Washington azon nyomását, hogy Ukrajna még a háború idején tartson választásokat.

Az állásfoglalást megszavazó képviselők sürgetik az ország katonai támogatásának fenntartását, valamint az orosz hadigazdaságra nehezedő nyomás fokozását.

Üdvözölték a Ukrajnát támogató hitel keretében folyósított első, 3,2 milliárd eurós részletet, és emellett hangsúlyozták, hogy olyan többéves uniós pénzügyi keretre van szükség, amely segíteni fogja Ukrajnát abban, hogy bizonytalanság nélkül fedezze az orosz agresszió során felmerülő helyreállítási és védelmi kiadásokat.

A képviselők sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az ukrán fegyveres erők egyik elitalakulatát az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) hőseiről nevezték el,

mert szerintük ez figyelmen kívül hagyja a lengyel érzékenységet és gyászt, valamint gyengíti a jószomszédi kapcsolatokat. Az EP ezért a feszültség csökkentésére és a megbékélést szolgáló erőfeszítések folytatására szólított fel.

Ugyancsak szerdán elfogadott állásfoglalásában az uniós parlament elismerését fejezte ki amiatt, hogy Moldova az orosz beavatkozási kísérletek ellenére is folytatta az európai integrációhoz szükséges átalakításokat.

A képviselők üdvözölték hogy megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások az alapvető reformokról tárgyalási fejezetekben, amelyek az igazságszolgáltatást, az alapvető jogokat, a szabadságot, a biztonságot és a pénzügyi ellenőrzést érintik.

Az EP-képviselők felszólították a tagállamokat, hogy az érdemalapú megközelítéssel összhangban, késedelem nélkül nyissák meg a többi tárgyalási fejezetet is.

Hangsúlyozták, hogy a csatlakozási folyamatot nem szabad kétoldalú viták miatt késleltetni vagy akadályozni.

Az állásfoglalás szerint Moldova jelentős előrelépést tett az igazságügyi reformok és a korrupció elleni fellépés terén, ugyanakkor folytatni kell az oligarchák politikai, gazdasági és médiabeli befolyásának visszaszorítását.

A dokumentum figyelmeztet arra is, hogy Oroszország továbbra is nyomást gyakorol Moldovára, beavatkozik belügyeibe és demokratikus folyamataiba, valamint igyekszik megosztani a társadalmat az uniós csatlakozás kérdésében.

Az EP ismételten kiállt Moldova területi integritása mellett, és a Dnyeszteren túli konfliktus békés rendezését sürgette. A képviselők felszólították Oroszországot, hogy vonja ki katonáit, haditechnikai eszközeit és lőszereit a térségből.

MTI/Felvidék.ma