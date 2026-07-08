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Gyanús hulladéklerakót ellenőriz a környezetvédelmi rendőrség Komáromban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció: Pixabay

Gyanús hulladéklerakót ellenőriz az Országos Rendőr-főkapitányság (PZ) Különleges Bűnözési Típusok Elleni Nemzeti Központjának környezetvédelmi rendőrsége Komáromban – tájékoztattak a rendőrök a közösségi hálón.

A rendőrség elsősorban a régi járművekből származó hulladék jogtalan lerakásának, gyűjtésének és megfelelő engedély nélküli szétszerelésének ügyében nyomoz. „Jelenleg nem tudunk több információval szolgálni, mivel az eljárás még folyamatban van” – jelentette ki a PZ.

Felhívták továbbá a figyelmet arra is, hogy

a régi gépjárműveket engedély nélkül tilos szétszerelni vagy arra kijelölt helyeken kívül tárolni.

„Ez illegális hulladéklerakók kialakulásához és környezetszennyezéshez vezethet. Régi gépjárműveket kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező szakembernek szabad átadni“ – tette hozzá a PZ.

TASR/Felvidék.ma

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