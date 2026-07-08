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Mintegy 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad a Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja.

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Rákóczi Szövetség nagy nyári programforgatagában július 8-15. között félszáz magyar származású izraeli középiskolást fogad Diaszpóra Programja keretében.

A 2016 óta működő Diaszpóra Program minden évben lehetőséget teremt a magyar gyökerű izraeli fiataloknak is arra, hogy felkeressék Magyarországot és találkozzanak kortársaikkal és Magyarország csodáival.

A diákok magyarországi időtöltésük során felfedezhetik Budapest nevezetességeit, valamint ellátogatnak a Zemplénbe, ahol többek között a Rákóczi Tábor nyújtotta lehetőséget élvezhetik.

Az izraeli csoport részletes programját ide kattintva érhetik el.

A nyár folyamán a Diaszpóra Program keretében 24 országból közel 800 gyermek érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba, hogy erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához.

RSZ

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