Újabb szakasz zárult le a Zichy-palota megújításában

Újabb jelentős állomásához érkezett a komáromi Zichy-palota felújítása. Befejeződött a rekonstrukció harmadik üteme, amelynek keretében restaurátorok közreműködésével megújult az épület Klapka tér felőli homlokzata, valamint a városháza felőli bástya. A munkálatokra Komárom város önkormányzata saját költségvetéséből 330 ezer eurót biztosított.

A kivitelezést a Renon Kft. végezte Csütörtöki András restaurátor szakmai irányításával. A beruházás során felújították a homlokzat külső felületét, restaurálták a teraszok fémelemeit és az ablakokat, továbbá megújult a városháza felőli bástya zsindelyfedése is.

A most lezárult beruházás a Zichy-palota felújításának harmadik üteme volt. A korábbi szakaszokban elkészült az épület tetőszerkezetének egy része, majd megújult a Szentháromság-szobor felőli homlokzat.

A legutóbbi munkálatok újabb fontos lépést jelentenek a város egyik legjelentősebb műemlékének teljes körű megújítása felé.

A palotában működik a Duna Menti Múzeum, az épület korszerűsítése pedig a közeljövőben is folytatódik. Komárom városa és a megyei önkormányzat megállapodásának köszönhetően további 150 ezer eurós beruházás valósul meg, amelynek keretében korszerűsítik a fűtési rendszert és bővítik a hűtési rendszert.

A fejlesztés részeként a megyei önkormányzat egy összegben fizeti ki a múzeum tíz évre szóló, összesen 150 ezer euró értékű bérleti díját. Ennek ellenértékeként valósul meg a fűtési és hűtési rendszer modernizációja. A beruházás várhatóan szeptemberre készül el, így tovább folytatódhat a Zichy-palota megújítása, hozzájárulva az épület hosszú távú megőrzéséhez és korszerű működéséhez.

A Zichy-palota története

A Klapka György tér legnagyobb épülete a Zichy-palota, amelyet a Zichy grófok építtettek a 17. században. Az építkezés során egy középkori, négyszögletes tornyot is belefoglaltak az épületbe.

A palota eredeti formájában 1763-ig állt.

Ebben az évben, június 28-án hatalmas földrengés rázta meg Komáromot, amelyben a Zichy-palota is súlyosan megrongálódott. A ma látható épületet 1775-ben építették újjá Zichy Ferenc gróf számára, klasszicista stílusban. A keleti és a nyugati szárny ekkor még egyszintes volt.

Komárom első színháza

A palota klasszicista stílusú felújítását követően az első komáromi színielőadásokat is az épületben tartották. A Zichy-palota 1827-ig szolgálta a komáromi színjátszást, ezt követően zsinagógává alakították át.

Az épület 1844-ig maradt a Zichy család birtokában, majd a Weiss család vásárolta meg.

Az új tulajdonosok kibővítették a palota városháza felé eső szárnyát, az épületet pedig bérházzá alakították.

Az első világháború végén Klein Mór vásárolta meg a palotát. A háborút követően az épület állami tulajdonba került, de továbbra is bérlakások és üzletek működtek benne.

A városháza felé eső szárnyban 1983-ban díszes esketőtermet alakítottak ki. Az emelet további helyiségeiben a Duna Menti Múzeum állandó várostörténeti kiállítása, valamint a Jókai- és Lehár-emlékkiállítás kapott helyet.

KVH/Felvidék.ma