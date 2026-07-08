Újabb veszélyes fakártevő jelent meg a szomszédban

Az európai erdők az utóbbi időben egyre több veszélynek vannak kitéve. Az aszályon, a betegségeken és a klímaváltozásokon kívül invazív fajok is fenyegetik őket, amelyek gyorsan terjednek és súlyos károkat okozhatnak. Ezért a szakemberek élénk figyelemmel kísérik minden új veszélyes kártevő megjelenését határaink közelében.

Ezek egyike a kőrisrontó karcsúdíszbogár, latin nevén Agrilus planipennis. A kőrisrontó Ázsiából származó invazív faj, amely a kőrisfajok egyik legveszélyesebb károsítója. Észak-Amerikában és Kelet-Európában már jelentős kőrispusztulást okozott, ezért megjelenése komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent. A kártevő elsősorban a kőrisfákat veszélyezteti:

lárvái kanyargós járatokat rágnak a kéreg alatt, s a fa szállítószöveteiben fejlődnek, akadályozva tápanyag- és vízellátását, ami idővel a pusztulásához vezethet.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata a közelmúltban igazolta a kőrisrontó karcsúdíszbogár magyarországi jelenlétét. Ez egyben az első megerősített megjelenés az Európai Unió területén, ami figyelmeztetés Szlovákia számára is.

A kőrisrontó egy példányát feromoncsapdába fogták be Beregsurány községben, Kelet-Magyarországon. Az észlelés megerősítése után az érintett terület hatóságai fokozták a megfigyelést. További csapdákat helyeztek ki, és célzott ellenőrzéseket kezdtek a gazdanövényeken, különösen a Fraxinus nemzetségbe tartozó kőrisfákon. A csapda közelében lévő fák előzetes terepi megfigyelései olyan jeleket mutattak, amelyek megfelelhetnek az Agrilus planipennis faj általi fertőzöttségnek. A szakértők ezért további megfigyeléseket végeznek az elterjedés mértékének meghatározása érdekében.

A megfigyelt zóna az ukrán határig terjed, így Magyarország együttműködik az ukrán szakértőkkel is. Az ország vészhelyzeti tervet is készített a kártevő további terjedésének megakadályozására.

A kőrisrontó karcsúdíszbogár invazív rovar, amely már azt megelőzően előidézheti a fa pusztulását, hogy az ember komolyabb problémát észlelne. A kifejlett bogár 8-14 mm hosszú, fémesen csillogó zöld színű. Jelenlétére utalhat a kőrisfákon jelentkező lombvesztés, a korona ritkulása, a kéreg elszíneződése, valamint az azon megjelenő függőleges repedések. Jellegzetes tünet lehet továbbá a kéreg alatt kialakuló, akár 50 cm hosszú, cikk-cakk alakú lárvajárat.

A kártevő leggyakrabban tavasszal és kora nyáron jelenik meg, észlelése nehézkes. Kezdetben főként a fakorona felső részeit támadja, ahol a tünetek kevésbé láthatóak. A kifejlett egyedek levelekkel táplálkoznak, és meleg, napsütéses napokon a legaktívabbak. Több kilométert is képesek repülni, növelve a további terjedés kockázatát. Nagyon jelentős kártevőnek számítanak, akár tömeges kőrispusztítást is okozhatnak, ezért előfordulásukat fokozottan ellenőrizni kell.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk