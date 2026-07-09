A francia külügyminiszter szerint Európának erősítenie kell stratégiai autonómiáját

Európának nem szabad lemondania értékeiről, a nagyhatalmak befolyásával szemben erősítenie kell stratégiai autonómiáját – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter csütörtökön Varsóban, lengyel hivatali kollégájával, Radoslaw Sikorskival közösen tartott sajtóértekezleten.

A francia diplomácia vezetője csütörtökön a lengyel külképviseletek vezetőinek éves értekezletén tartott előadást. Ezt követő sajtókonferencián azt az észrevételt osztotta meg a sajtó képviselőivel, hogy manapság „egyre nagyobb brutalitás és erőszak tapasztalható a nemzetközi kapcsolatokban”.

Ezen erőszakkal szemben Európa „nem adhatja fel értékeit, és nem mondhat le róluk”, meg kell erősítenie önazonosságát, azt, hogy egy „nagy demokratikus hatalomnak számít Kínával és az Egyesült Államokkal szemben”

– fogalmazott Barrot.

Majd folytatta: kontinensünk nem riadhat vissza attól, hogy „megerősítse stratégiai autonómiáját a szuverenitást érintő kulcsfontosságú területeken”, mivel a szóban forgó stratégiai autonómia előfeltétele annak, hogy Európa elkerülje „a szuperhatalmak közötti verseny káros hatásait”.

A lengyel-francia kapcsolatokat a miniszter „rendkívüli partnerségként” és „a történelemben gyökerező, jövőorientált barátságként” jellemezte.

Radoslaw Sikorski bejelentette:

A közeli napokban lengyel-francia kormányfői találkozót is tartanak.

Újságírói kérdésre Sikorski megerősítette: nem tartja titkos információnak, hogy Oroszország „hibrid és kinetikus háborút folytat Franciaország és Lengyelország ellen is”. Utalt egyebek mellett a Wagner csoport által végrehajtott afrikai támadásokra a szövetséges célpontok ellen.

„Vannak hiteles információink, hogy az oroszok megint valamit terveznek, és azért beszélünk róla, hogy hatékonyan elriasszuk őket a provokációk végrehajtásától”

– jelentette ki Sikorski.

A francia külügyminiszter úgy vélte: a lengyel kollégájának ebben a vonatkozásban „teljesen igaza van”. Oroszország „rendkívül aktív a hibrid háborúban. Minél több problémája van (az orosz elnöknek, Vlagyimir) Putyinnak az ukrán fronton, annál több provokációt hajt végre” – fogalmazott Jean-Noël Barrot.

MTI/Felvidék.ma