Egy közkinccsé vált mű közzétehető az interneten, akkor is, ha egy másik tagállamban szerzői jog védi

Az egyes uniós tagállamokban közkinccsé vált mű még akkor is ingyenesen közzétehető egy weboldalon, ha egy másik tagállamban továbbra is szerzői jogi védelem alatt áll – közölte az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága egy, Anne Frank világörökség részévé nyilvánított naplójának kiadási jogát érintő ítéletében csütörtökön.

Ítéletében az uniós bíróság hangsúlyozta: ha egy mű csak bizonyos tagállamokban részesül szerzői jogi védelemben, míg más tagállamokban közkinccsé vált, mindenkinek, akinek erről tudomása van, és aki a művet először ingyenesen közzéteszi egy weboldalon, köteles gondoskodni arról, hogy a művet kizárólag azok az internethasználók érhessék el, akik azokból a tagállamokból keresik fel az oldalt, ahol a mű már közkinccsé vált. Ellenkező esetben sérülne a jogosult azon joga, hogy engedélyezzen vagy megtiltson bármilyen nyilvános közzétételt.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a közzététel csak akkor lehetséges, ha a weboldalon olyan területi alapú tartalomkorlátozási intézkedést alkalmaznak, amelynek célja, hogy a weboldalt e tagállamból megtekintő internethasználók számára blokkolják az ahhoz való hozzáférést.

Ez az intézkedés még akkor is hatásosnak tekinthető, ha VPN vagy hasonló szolgáltatás révén megkerülhető – írták.

Megjegyezték: Hollandiában Anne Frank naplójának bizonyos részei 2037-ig védelem alatt állnak. Számos más országban azonban a szerzői jogok már lejártak, és az említett művek közkinccsé váltak. Az Anne Frank Alap az Anne Frank műveihez fűződő szerzői jogok jogosultja.

Az Anne Frank naplójában a világ számára örökül hagyott gondolatok terjesztése céljából létrehozott Anne Frank Stichting (Anne Frank Alapítvány) 2021 szeptemberében más szervezetek kezdeményezésére a napló kéziratának tudományos kiadását holland nyelven ingyenesen elérhetővé tette az interneten.

A weboldalhoz való hozzáférést egy területi alapú tartalomkorlátozó rendszerrel korlátozták, amely megakadályozza a weboldal megtekintését azokból az államokból, ahol a kéziratok szerzői jogi védelem alatt állnak. 2021-ben az Anne Frank Alap bírósághoz fordult e közzététel megszüntetése érdekében.

Anne Frank családja Adolf Hitler hatalomra kerülése után menekült el Németországból Hollandiába. Miután 1940 májusában a németek Hollandiát is lerohanták és megszállták, Anne és családja bujkálni kényszerült, mindaddig, amíg fel nem fedezték őket 1944. augusztus 4-én.

Annét és nővérét a bergen-belseni táborba szállították, mindketten ott haltak meg.

Édesanyjukat Auschwitzban gyilkolták meg. Édesapjuk, Otto Frank megmenekült, Amszterdamba hazatérve tudta meg, hogy családját koncentrációs táborokban ölték meg. Anne naplóját az egyik bújtatótól kapta meg, megjegyzéseket fűzött hozzá, majd 1947-ben kiadta. A naplót 2009-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, a világ tíz legolvasottabb könyve közé tartozik.

MTI/Felvidék.ma