Energiaár-támogatás garázsokra is? – kérdéseket vet fel a támogatások gyakorlata

Az állami energiaár-támogatás a gyakorlatban olyan fogyasztási helyekre is eljuthat, amelyek nem szolgálnak tényleges lakhatási célokat – beleértve a garázsokat és más nem lakáscélú ingatlanokat is. Erre hívta fel a figyelmet Monika Jankovičová, az Energetikai Ombudsman Polgári Társulás elnöke, aki szerint mindez a közpénzek pazarló felhasználásához és az állami költségvetés indokolatlan terheléséhez vezethet.

„Miközben számos háztartás egyre nehezebben birkózik meg a növekvő energiaköltségekkel, az állami támogatás olyan helyekre is eljuthat, ahol annak szociális indokoltsága egyáltalán nem egyértelmű” – hangsúlyozta Jankovičová.

Arra is emlékeztetett, hogy a hatályos jogszabályok alapján akár egy három lakással rendelkező ingatlantulajdonos is jogosult lehet energiaár-támogatásra. Véleménye szerint ez felveti a kérdést, hogy az állam valójában a háztartásokat vagy inkább az ingatlanokat támogatja-e.

Az Energetikai Ombudsman elnöke különösen problémásnak tartja a távhőrendszerről leválasztott lakások esetét.

„Ha valaki nem vesz igénybe távhőszolgáltatást, és nem is annak fogyasztója, joggal merül fel a kérdés, hogy miért részesülhet olyan támogatásban, amelynek célja éppen a távhőellátás költségeinek kompenzálása”

– fogalmazott.

Jankovičová arra is rámutatott, hogy az állam jelenleg nem nyújt hasonló támogatást azoknak a háztartásoknak, amelyek szilárd tüzelőanyaggal, fával vagy pellettel oldják meg a fűtést.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk