Kivették a végpontok közötti titkosítással védett üzeneteket a megfigyelhető kommunikációk köréből

A gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni fellépés és a titkosított kommunikáció védelme közötti egyensúlyról szóló, évek óta húzódó ChatControl-vita újabb fordulójához érkezett az Európai Parlamentben.

Az Európai Parlament (EP) megszavazta, hogy olyan vállalatok, mint a Microsoft és a Google, továbbra is ideiglenesen kereshessenek magánbeszélgetésekben gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagokat. Ugyanakkor nem szavazta meg a teljes körű és korlátozatlan megfigyelést, hanem módosította a Tanács javaslatát, és kifejezetten kivette a végpontok közötti titkosítással védett üzeneteket a megfigyelhető kommunikációk köréből.

Az előzményekhez tartozik, hogy 2026. április 3-ig az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvtől való eltérés lehetővé tette az internetes szolgáltatóknak, hogy önként felderítsék a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket a szolgáltatásaikon keresztül folyó magánkommunikációban. Ezt átmeneti intézkedésnek szánták, amelynek célja az volt, hogy elkerüljék a jogi vákuumot, amíg a gyermekek sérelmére elkövetett online szexuális visszaélések elleni küzdelemre vonatkozó állandó jogi rendszerről folynak a tárgyalások.

Az Európai Unió Tanácsa ezt az ideiglenes mentességet szerette volna változatlan formában visszahozni, hogy a szolgáltatók továbbra is pásztázhassák a privát üzeneteket.

Az Európai Parlament viszont az állampolgárok digitális magánszférájának védelmében megakadályozta a titkosított üzenetek tömeges megfigyelését.

A képviselők csütörtökön elfogadták az elektronikus hírközlési adatvédelmi szabályok (ePrivacy) alóli átmeneti kivétel meghosszabbítását, amely lehetővé teszi, hogy az online kommunikációs szolgáltatók önkéntes alapon felderítsék és jelentsék a gyermekek szexuális bántalmazására utaló tartalmakat. A képviselők 2026. július 9-i döntése alapján azonban a magánszféra védelme élvez elsőbbséget az úgynevezett „Chat Control” vitában, ugyanis egy zöldpárti módosítás révén kizárták a szabály hatálya alól a végpontok közötti titkosítással (end-to-end encryption) védett kommunikációt.

Első körben a képviselők egyszerű többséggel (314 igen, 276 nem) elutasították a Tanács megfigyelést szorgalmazó álláspontját. Mivel azonban ennek teljes elutasításához vagy módosításához abszolút többségre (legalább 360 szavazatra) volt szükség, a javaslatot végül módosításokkal fogadták el. Ennek értelmében

teljesen mentesítik az olyan üzenetküldő alkalmazások (pl. Signal, WhatsApp) privát csevegéseit a szkennelés alól, amelyeknél titkosítást alkalmaznak.

A most elfogadott derogáció csak átmeneti megoldás 2028-ig, amíg megszületik az állandó uniós szabályozás. A Tanács ciprusi elnöksége 2026 első felében már jelentős előrelépést ért el a végleges rendelet tárgyalásában, de a legérzékenyebb kérdés – vagyis hogy milyen feltételek mellett vizsgálhatják a szolgáltatók a felhasználók kommunikációját – továbbra is nyitott.

NZS/Felvidék.ma