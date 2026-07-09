Trump szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg

Donald Trump amerikai elnök szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg szerdán.

Az elnök az Ankarában tartott NATO-csúcsot követően hivatali repülőgépének fedélzetén utazó újságíróknak számolt be arról, hogy nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán „nagyon sürgősen egyezséget akar kötni”.

„Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra”

– tette hozzá, és arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult vissza úgy fogalmazott, hogy „nem tudom”.

Az elnök megjegyezte, hogy az Irán által végrehajtott támadásokat az Egyesült Államok „hússzoros erővel” viszonozza, utalt az előző nap 80 iráni célpontot ért amerikai válaszcsapásokra.

JD Vance amerikai alelnök szerdán Wisconsin államban tett látogatásán arra mutatott rá, hogy Irán nagyjából egy hétig tartotta magát a megállapodáshoz, majd erői ismét támadásokat intéztek a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók ellen.

„Az egyezség nagyon egyszerű. Ha rálőnek hajókra, akkor a lelket is kiverjük belőlük”

– fogalmazott az alelnök, arra sürgetve Teheránt, hogy térjen vissza korábbi magatartásához, valamint azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok elkötelezett a meghatározó hajózási útvonal, a Hormuzi-szoros átjárhatóságának fenntartása mellett.

Amerikai katonai illetékesek szerdán arról számoltak be, hogy Irán térségében, az Arab-tengeren jelenleg 20 hadihajó tartózkodik, valamint kiszolgáló hajóik, amelyek fedélzetén 20 ezer tengerész és tengerészgyalogos áll készenlétben. Az amerikai haditengerészet további négy egysége várakozik a Földközi-tenger keleti medencéjében, valamint a görög partoknál – közölték.

MTI/Felvidék.ma