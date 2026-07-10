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Művelő

28. alkalommal rendezi meg tanártáborát a Rákóczi Szövetség

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Július 12. és 16. között huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban. Az eseményre Magyarországról, a Kárpát-medence magyarlakta térségeiből, valamint a világ magyar diaszpóraközösségeiből – Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Németország, Új-Zéland – közel 300 pedagógus érkezik, elsősorban középiskolai tanárok.

A tanártábor évtizedek óta a Rákóczi Szövetség egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvénye.

Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusok számára a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között.

A rendezvény egyúttal a megbecsülés kifejezése is azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő, önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését.

Az ötnapos program során a résztvevők szakmai előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, emellett lehetőség nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, valamint a jó gyakorlatok megosztására.

A tanártábor részletes programja itt érhető el.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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