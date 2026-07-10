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A szlovák államfő védelmi és energetikai kérdésekről tárgyalt Erdogannal

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Köztársasági Elnöki Hivatal

Peter Pellegrini köztársasági elnök védelmi, gazdasági és energetikai kérdésekről tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel egy kétoldalú találkozó során, Ankarában. A találkozóra a NATO-csúcs keretében került sor – tájékoztatta az újságírókat hazafelé tartva a repülőgépen Peter Pellegrini, aki megerősítette azt is, hogy a NATO-országok vezetői revolvert kaptak ajándékba Erdogantól.

Pellegrini elmondta, megköszönte Erdogannak a földgázszállításban nyújtott segítségét. „Erdogan elnök és a Török Áramlat rendszer azonnal reagált, és növelte kapacitásait a gáz szállítására Szlovákiába” – mondta.

Az államfő emlékeztetett továbbá, hogy Törökország és Szlovákia a nagy kaliberű lőszerek legfontosabb gyártói közé tartozik, és ezekre a lőszerekre van kereslet. Hozzátette, Törökország érdeklődik a SAFE európai védelmi projektjeiben való intenzívebb részvétel iránt, amely hiteleket közvetít az uniós tagállamoknak haditechnikai felszerelések vásárlására.

Pellegrini tájékoztatta Erdogant, hogy a mohi atomerőmű negyedik blokkjának beindítása után Szlovákia világelső lesz az atomenergia-termelésben

az energiamixen belül. Az atomenergia aránya megközelíti a 70 százalékot. Azt kérte, hogy Törökország adjon teret a szlovák JAVYS állami vállalatnak, amely részt vehetne a törökországi nukleáris hulladéktároló megépítésére kiírt pályázaton.

„Szlovákia a tapasztalatainak köszönhetően jelentős szerepet játszhat nemcsak belföldön, hanem külföldön is” – mondta, majd hozzátette, a török ​​fél megígérte, mindent megtesz, hogy a szlovák vállalatok részt vehessenek a versenypályázaton.

Pellegrini megerősítette, amit Keir Starmer brit miniszterelnök mondott, hogy a tagországok vezetői revolvert kaptak ajándékba a NATO-csúcson. Ezzel kapcsolatban elmondta, van fegyvertartási engedélye, és engedélyt kért, hogy Szlovákiába szállíthassa a fegyvert. „Meglepő ajándék, de nagyon eredeti, és mivel több lőfegyverem is van, örülök az ajándéknak” – mondta, hozzátéve, hogy a fegyvert szabályosan regisztráltatni fogja.

TASR/Felvidék.ma

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