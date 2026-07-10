Fico szerint Ráž győzelme minden más választási eredményt elhomályosítana

Ha Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszter nyerné a pozsonyi főpolgármester-választást, az minden más eredményt elhomályosítana az októberi választáson – jelentette ki Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Meggyőződése, hogy Rážnak van esélye.

Kiemelte Ráž közlekedési miniszterként nyújtott teljesítményét, és emlékeztetett, hogy tősgyökeres pozsonyi, szorosan kötődik a fővároshoz. „Az elmúlt időszakban több sikeres pozsonyi és régióbeli projektet is tető alá hozott, főpolgármesterként pedig folytathatná ezt a munkát” – véli Fico.

Emlékeztetett, hogy a nyilvánosság eddig elismerte Ráž Pozsonyért tett lépéseit, ezért érthetetlennek tartja, miért váltott ki ellenérzéseket a főpolgármester-jelöltsége.

Fico bízik benne, hogy magas lesz a fővárosban a minisztere támogatottsága. „Bár nem a Smer jelöltjeként indul, a Smer támogatói rá fognak szavazni” – szögezte le, és hozzátette, bár Pozsonyt ellenzéki bástyának tartják, sok a baloldali szavazó is.

„Végső soron a Smer sem ért el rossz eredményt a fővárosban a legutóbbi parlamenti választáson” – tette hozzá.

Beismerte ugyanakkor, hogy pragmatikus politikusként tisztában van a realitásokkal és a jelenlegi főpolgármester támogatottságával. „Minden egyes újrainduló polgármesternek van bizonyos előnye a többiekkel szemben. Ráadásul több jelölt is van, ami később akár háttéregyezségre is lehetőséget ad. De ha Rážnak sikerülne nyernie, az minden más eredményt elhomályosítana, s fenekestül forgatná fel az egész választást” – zárta a kormányfő.

TASR/Felvidék.ma