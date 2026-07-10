Home Kitekintő Izrael Trump elleni iráni merénylettervre figyelmeztette az Egyesült Államokat
Kitekintő

Izrael Trump elleni iráni merénylettervre figyelmeztette az Egyesült Államokat

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Donald Trump (Fotó: Missouri Independent)

Izrael hírszerzési információt adott át az Egyesült Államoknak arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen – jelentette pénteken az izraeli média a The Wall Street Journal és a CNN bennfentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján.

A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés

célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit.

Irán 2020 óta, vagyis azóta, hogy az Egyesült Államok megölte Kászem Szolejmáni tábornokot, az iráni Forradalmi Gárda eliterőinek parancsnokát, nyilvánosan is hangoztatja Donald Trump meggyilkolásának szándékát.

A The Wall Street Journal szerint az amerikai elnök halálát követelő felhívások Ali Hamenei amerikai–izraeli légicsapásban meggyilkolt legfőbb vezető gyászmegemlékezésein is hangsúlyosan megjelentek.

Trump a héten ismét utalt az őt fenyegető veszélyre. „Meg akarják ölni az Egyesült Államok vezetőjét, engem. Minden listájukon rajta vagyok. Eddig talán szerencsém volt, de lehet, hogy ez nem tart örökké” – mondta az amerikai elnök.

A CNN egy másik amerikai forrása szerint jelenleg diplomáciai erőfeszítések folynak az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhítésére. A forrás szerint az amerikai katonai csapásokat szándékosan korlátozott mértékben hajtják végre, hogy elkerüljék a további eszkalációt, és „teret adjanak a diplomáciának”.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Székelyföld ízei Strasbourgban

Kína először nyerte vissza sikeresen egy hordozórakéta első...

Kivették a végpontok közötti titkosítással védett üzeneteket a...

A francia külügyminiszter szerint Európának erősítenie kell stratégiai...

Egy közkinccsé vált mű közzétehető az interneten, akkor...

Trump szerint Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg

Az EP méltatja Ukrajnának az uniós csatlakozási folyamathoz...

Az EU tovább növeli az Oroszországra nehezedő nyomást

Magyar Péter: a közeljövőben kétoldalú találkozó lesz az...

Mintegy 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma