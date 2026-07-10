Kerek évfordulóhoz érkezett a XX. Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli nevelésben c. szakmai műhely

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) idén XX. alkalommal rendezi meg a Karének és karvezetés az iskolai és az iskolán kívüli nevelésben című szakmai műhelyt. A rendezvény két évtizede biztosít egyedülálló fejlődési és tapasztalatcsere-lehetőséget a felvidéki magyar pedagógusok és kórusvezetők számára.

A szakmai hét ünnepélyes megnyitójára 2026. július 20-án, hétfőn, 10 órától kerül sor Komáromban, a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában. A jubileumi képzés színvonalát és szakmai hitelességét újfent a szakma kiválóságai – Józsa Mónika és Tőri Csaba karvezetők – irányítják.

A résztvevők a hét folyamán intenzív elméleti és gyakorlati képzéseken vesznek részt, ahol a klasszikus technikák mellett a modern kórusvezetés kihívásaival is megismerkedhetnek.

A szakmai műhely nyilvános koncerttel zárul, ahol a résztvevők a héten tanultakból adnak ízelítőt közönségüknek. A zárókoncert július 24-én, pénteken, 18 órai kezdettel kerül megrendezésre a hetényi református templomban.

A szervezők szeretettel várnak minden kedves zenerajongót, érdeklődőt a pénteki hangversenyre, amelyre a belépés díjtalan!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma