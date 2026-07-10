Home Képriport Megnyílt Szabó Éva kiállítása a rimaszombati könyvtárban
Képriport

Megnyílt Szabó Éva kiállítása a rimaszombati könyvtárban

HE
HE

Július 8-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Éva „Valóság máskép(p)” című kiállítása a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár kiállítótermében.

A rimaszécsi Szabó Éva a Cakói Alapiskola pedagógusa. Nem első alkalommal csodálhatják meg itt a munkáit. A tárlat a valóság sokszínű értelmezésére invitálja a látogatókat, a művész egyedi látásmódján keresztül mutatva be a mindennapok ismert és új arcait. A megnyitón az érdeklődők személyesen is találkozhattak az alkotóval, és elsőként tekinthették meg a kiállított műveket.

A kiállítás 2026. augusztus 27-ig látogatható a Matej Hrebenda Könyvtárban.

Az alábbiakban a Matej Hrebenda Könyvtár és Rimaszécsi Hírvivő Fb-oldala megnyitón készült felvételei láthatók.

HE/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Ezer Székely Leány Napja és a férfiak elsőszombati...

Kézműves nap az ipolysági könyvtárban

Ferenczy emlékünnepség Rimaszombatban képekben

Képekben az Ipolysági Szalon idei csoportos kiállítása

A Magyar Szövetség megválasztotta a Rimaszombati járás jelöltjeit...

A rimaszombati Gólyavár óvodásainak ballagása képekben

Az ASzakkör és a Rákóczi 350 zárókiállítása Rimaszombatban...

Magyar katolikus iskolák országos évzáró ünnepsége képekben

Új lakótelepi óvoda átadása Rimaszombatban képekben

Csehország, Szlovákia és Lengyelország miniszterelnökeinek fogadása Gödöllőn képekben

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma