Megnyílt Szabó Éva kiállítása a rimaszombati könyvtárban

Július 8-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Éva „Valóság máskép(p)” című kiállítása a rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár kiállítótermében.

A rimaszécsi Szabó Éva a Cakói Alapiskola pedagógusa. Nem első alkalommal csodálhatják meg itt a munkáit. A tárlat a valóság sokszínű értelmezésére invitálja a látogatókat, a művész egyedi látásmódján keresztül mutatva be a mindennapok ismert és új arcait. A megnyitón az érdeklődők személyesen is találkozhattak az alkotóval, és elsőként tekinthették meg a kiállított műveket.

A kiállítás 2026. augusztus 27-ig látogatható a Matej Hrebenda Könyvtárban.

Az alábbiakban a Matej Hrebenda Könyvtár és Rimaszécsi Hírvivő Fb-oldala megnyitón készült felvételei láthatók.

HE/Felvidék.ma