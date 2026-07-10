Több mint 117 ezer eurót csaltak ki Betlér község számláiról

Helena Kúkelová, Betlér polgármestere vállalta, hogy a csalás következtében keletkezett, meg nem térült kárt a választási időszak végéig saját forrásaiból visszafizeti a községnek. Az ügyben büntetőeljárás indult, a rendőrségi nyomozás folyamatban van.

A június 30-án történt rendkívüli eseményről Betlér község július 8-i képviselő-testületi ülésén tájékoztatták a képviselőket és a lakosságot. A község Facebook-oldalán megjelent beszámoló, valamint az ülés jegyzőkönyve szerint csalók megtévesztették Helena Kúkelová polgármestert, és rávették, hogy pénzt utaljon át a község bankszámláiról.

A csalók összesen 117 764 eurót szereztek meg. Ebből eddig 20 366 eurót sikerült visszaszerezni, így a még meg nem térült összeg 97 398 euró. Az ügyben büntetőeljárás indult, amelyben a jegyzőkönyv szerint a polgármester károsultként szerepel.

Kúkelová az ülésen ismertette, hogyan történt a megtévesztés, és milyen lépéseket tett az átutalt összegek visszaszerzése érdekében. A dokumentum szerint a polgármestert csalárd módszerekkel vették rá arra, hogy pénzt utaljon át a község bankszámláiról – ezt azonban a nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv nem részletezi.

A csalás felismerése után büntetőfeljelentést tettek, a község főellenőre pedig rendkívüli ellenőrzést végzett a település bankszámláin. A július 6-án elkészült ellenőrzési jelentést a képviselő-testület tudomásul vette.

A polgármester vállalta, hogy a községnek okozott, meg nem térült kárt a jelenlegi választási időszak végéig saját pénzéből rendezi, függetlenül a rendőrségi nyomozás eredményétől és lezárásának időpontjától.

Az összeget ezt követően a büntetőeljárás keretében kívánja behajtani az elkövetőkön. A testület a vállalást egyhangúlag, hét képviselő szavazatával vette tudomásul.

A mintegy 900 lakosú Betlér község hétfős képviselő-testületében öt függetlenként megválasztott képviselő ül, egy-egy mandátumot pedig az OĽaNO vezette koalíció, valamint a Sme rodina és a KDH közös jelöltje szerzett a 2022-es önkormányzati választáson. Helena Kúkelová polgármestert ugyancsak független jelöltként választották meg.

A képviselők ugyanakkor elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy a történtekről nem kaptak azonnali tájékoztatást. Az ülésen a képviselők és a jelen lévő lakosság kérdéseire is válaszoltak.

A hasonló esetek ismétlődésének megakadályozása érdekében a testület úgy határozott, hogy a büntetőügy kivizsgálásáig két további személyt vonnak be a községi bankszámlákon végzett tranzakciók ellenőrzésébe. Az átutalások új ellenőrzője Branislav Lux alpolgármester és Ľubomír Zatroch képviselő lesz.

SZE/Felvidék.ma