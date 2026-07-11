A belügyminisztérium nevében küldött csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség

Olyan csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség, amelyben feladóként a belügyminisztérium van feltüntetve.

Az SMS-ek hivatalos értesítésnek tűnnek, azt akarják velük elérni, hogy a csalás áldozata rákattintson az üzenetben található linkre, és a csalók így személyes adatokat szerezzenek meg – tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán.

„Ilyen linkre soha ne kattintsanak. Ne adják meg a bankkártyájuk adatait, sem az internetes banki belépési adataikat. Ne dőljenek be az azonnali cselekvésre felszólító üzenetnek”

– figyelmeztetett a rendőrség.

Egyúttal arra kérte az emberek, hogy tájékoztassák erről a környezetüket.

TASR/Felvidék.ma