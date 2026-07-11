Home Itt és Most A belügyminisztérium nevében küldött csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség
Itt és Most

A belügyminisztérium nevében küldött csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

Olyan csaló SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség, amelyben feladóként a belügyminisztérium van feltüntetve.

Az SMS-ek hivatalos értesítésnek tűnnek, azt akarják velük elérni, hogy a csalás áldozata rákattintson az üzenetben található linkre, és a csalók így személyes adatokat szerezzenek meg – tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán.

„Ilyen linkre soha ne kattintsanak. Ne adják meg a bankkártyájuk adatait, sem az internetes banki belépési adataikat. Ne dőljenek be az azonnali cselekvésre felszólító üzenetnek”

– figyelmeztetett a rendőrség.

Egyúttal arra kérte az emberek, hogy tájékoztassák erről a környezetüket.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A szélsőséges időjárás okozta mezőgazdasági károkat több millió...

Fico szerint Ráž győzelme minden más választási eredményt...

Žilinka azt állítja, bombamerénylettel fenyegetik

A szlovák államfő védelmi és energetikai kérdésekről tárgyalt...

Pellegrini egyelőre nem költözik be az elnöki villába

Energiaár-támogatás garázsokra is? – kérdéseket vet fel a...

Fico főleg a független jelöltek győzelmére számít az...

A PS és a Smer támogatottsága csökken, erősödnek...

A Szlovák Orvosi Kamara üdvözli az ápolóképzés reformját

Négymillió eurót különítettek el a tűzoltószertárak és a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma