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A Világosság református egyházi műsor július 12-ei ajánlata

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay

A Pátria rádióban vasárnap 7:05-kor kezdődő műsor témái: Zebedeus fiainak kérése, Regionális Református Napközi Tábor Csécsen, a tábori himnusz története, a meggörnyedt hátú asszony meggyógyítása.

„Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok” – hangzott a figyelmeztetés Zebedeus fiainak, miután anyjuk szerette volna elérni, hogy Jézus jobbján és balján üljenek országában. A szokatlan kérést Varga Zoltán szádalmási lelkipásztor boncolgatja igehirdetésében.

Az Ungi Református Egyházmegye lelkipásztorainak összefogásával idén hatodik alkalommal szervezték meg Csécsen a Regionális Napközi Gyermektábort, amelyen hatvankét gyermek vett részt. A KOEN-program alapján, „Rám talált” címmel megvalósuló tábor elsődleges célja, hogy Isten igéjére figyelve ne csak hitükben erősödjenek meg a gyermekek, hanem közösségben, énekekkel, sok közös játékkal és foglalkozással tölthessenek el tartalmas napokat.

Az összeállításban megszólalnak a tábort szervező lelkipásztorok: Krchoné Géresi Tímea, Molnár Árpád, Pándy Kovács Tímea, Parti Tibor és Porubán Fülöp Angéla.

Beszélgetünk a zenei szolgálatot végző segítővel, Gablyasz Edina Lillával is, aki idén is elkészítette a tábor saját himnuszát.

A műsorban szó lesz a meggörnyedt hátú asszony történetéről is, amelyről a táborozó gyermekeket kérdeztük: Porubán Adriánt, Gumány Olivért, Szabó Dorkát és Fürjész Lillát, de megtudhatjuk tőlük azt is, miért jó részt venni a református táborban.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Felvidék.ma

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