Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum

A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak.

A szeptember 15-ig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább három kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes neves földrajztudós, múzeumalapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának – olvasható a múzeum közleményében.

Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők.

Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagyközönségnek.

A beszámolókat a regisztracio@foldrajzimuzeum.hu e-mail-címre várják a szervezők. A minimum három könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.

Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében

– írták.

A kezdeményezés szakmai partnere az Elbida Projekt, amely egy magángyűjtői szenvedélyből indult kulturális misszió. A projekt célja, hogy széles körben megismertesse az érdeklődőkkel a gyűjteményben található, 1945 előtt megjelent magyar vagy magyar nyelvű utazási irodalom ritka és értékes köteteit.

MTI/Felvidék.ma