Home Művelő Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum
Művelő

Könyvekkel a világ körül címmel indított nyári olvasási kihívást a Magyar Földrajzi Múzeum

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztrációs felvétel (Fotó: pexels)

A Magyar Földrajzi Múzeum online olvasási kampányt hirdetett, amelynek célja, hogy a magyar és nemzetközi utazási irodalom kötetein keresztül távoli tájakat, idegen kultúrákat mutasson be az olvasóknak.

A szeptember 15-ig tartó játék keretében a résztvevőknek legalább három kötetet kell elolvasniuk. A kiírás szerint a kiválasztott művek közül egynek Balázs Dénes neves földrajztudós, múzeumalapító munkájának kell lennie, egy másiknak pedig egy tetszőlegesen választott női utazó írásának – olvasható a múzeum közleményében.

Az olvasnivalók beszerzéséhez a szervezők az Elbidárium gyűjteményét, valamint a múzeum hivatalos honlapját ajánlják, ahol Balázs Dénes letölthető kiadványai is elérhetők.

Az olvasási kihívás teljesítéséhez a résztvevőknek egy rövid szöveges ajánlást kell készíteniük a kötetekről, amelyben leírják mi tetszett, mi nem tetszett benne, indokolják, miért ajánlják vagy nem ajánlják azokat a nagyközönségnek.

A beszámolókat a regisztracio@foldrajzimuzeum.hu e-mail-címre várják a szervezők. A minimum három könyvet elolvasó és értékelő játékosok között értékes könyvcsomagokat sorsolnak ki.

Emellett a Magyar Földrajzi Múzeum a játék minden résztvevőjét vendégül látja egy exkluzív, számukra szervezett tárlatvezetésen a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében

– írták.

A kezdeményezés szakmai partnere az Elbida Projekt, amely egy magángyűjtői szenvedélyből indult kulturális misszió. A projekt célja, hogy széles körben megismertesse az érdeklődőkkel a gyűjteményben található, 1945 előtt megjelent magyar vagy magyar nyelvű utazási irodalom ritka és értékes köteteit.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kerek évfordulóhoz érkezett a XX. Karének és karvezetés...

28. alkalommal rendezi meg tanártáborát a Rákóczi Szövetség

Márton Áron püspökre emlékeztek Dunaszerdahelyen

London mellett Pozsonyban is bemutatják a PISA 2025...

Magyarországon július 9-ig lehet módosítani a választott szakok...

Zoboralji hagyományőrzők országos sikere

Stabil identitás, erős közösségi kötődés és óvatos jövőkép

Baross Gábor nyomában – sikerrel debütált a csatai...

Tehetséges fiatal zenészek töltötték meg muzsikával az ipolysági...

Zenés képeslap Komáromból

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma