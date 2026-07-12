A hagyomány akkor él tovább, ha együtt éljük meg – rétest húztak Bogyán

Fiatalok és idősek közösen sajátították el a hagyományos réteskészítés fortélyait a második alkalommal megrendezett bogyai réteshúzó tanfolyamon. A Vidám Nyugdíjasklub kezdeményezéséhez tizenegy csapat csatlakozott, köztük Bauer Ildikó, Becse Norbert és Zink Vass Nóra, a Magyar Szövetség megyei képviselőjelöltjei is.

Laky Szilvia, a Vidám Nyugdíjasklub elnöke elmondta, maguk a szervezők sem gondolták volna, hogy ilyen népszerűvé válik a réteshúzó tanfolyam. A rendezvényen különböző korosztályok dolgoztak együtt, hogy a kezük közül a régi hagyományok szerint készülő házi rétes kerüljön ki.

Az elnök külön megköszönte a nyugdíjasklub tagjainak aktív közreműködését. Mint mondta, a klub tagjai nemcsak a réteshúzásból vették ki a részüket, hanem a rendezvényt megelőző előkészületekben és az azt követő munkálatokban is segítséget nyújtottak.

A tanfolyam egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalabb nemzedék megismerje, elsajátítsa, majd továbbvigye a réteskészítés hagyományát.

Emellett legalább ennyire fontos volt, hogy a résztvevők egy jó közösségben, tevékenyen és kellemes hangulatban töltsék el a napot.

A reggel nyolc órakor kezdődő tanfolyamon Mészáros Etus néni mutatta be a résztvevőknek a réteskészítés fogásait. A csapatok egy része először a tésztát készítette el, miközben a többiek kész tésztán gyakorolhatták a nyújtást és a töltést, majd szerepet cseréltek. A tésztának legalább fél órát kellett pihennie, a munkát pedig tapasztalt segítők kísérték, akik minden asztalnál tanácsokkal látták el a résztvevőket.

A tervek szerint minden csapatnak háromféle rétest kellett elkészítenie, ám néhányan ennél is tovább jutottak. Zink Vass Nóra csapatának munkáját Antal Zsuzsa, a Magyar Szövetség helyi szervezetének elnöke segítette, így végül öt különböző rétes készült el az asztaluknál.

Zink Vass Nóra felidézte, hogy korábban, a Bodzafesztiválon hallott Laky Szilviától az első réteshúzó tanfolyam sikeréről. A történet annyira felkeltette az érdeklődését, hogy Bauer Ildikóval és Becse Norberttel együtt elhatározták: idén ők is kipróbálják a réteshúzás mesterségét.

Bár gyermekkorukban mindannyian láthatták, hogyan készítettek rétest a nagymamák és az édesanyák, saját kezűleg korábban egyikük sem húzott még tésztát. A tanfolyamon azonban hamar belejöttek a munkába.

Becse Norbert elmondta, gyermekkorából ő is emlékszik arra, amikor muzslai nagymamája rétest húzott, ám annak idején még nem kapcsolódott be az elkészítésébe. Most úgy tapasztalta, hogy megfelelő alapanyagokkal és segítséggel a feladat nem is annyira nehéz, ezért az sem kizárt, hogy egyszer otthon is nekiveselkedik. Mint fogalmazott, eddig is szerette a rétest, de a tanfolyam után már egészen más szemmel és más szájízzel fogyasztja majd.

Bauer Ildikó, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselője kiemelte, fontosnak tartja azokat a kezdeményezéseket, amelyek során az idősebb nemzedék átadja tudását a következő generációknak. Örömét fejezte ki, hogy a nyugdíjasklub ilyen programot szervezett, és a Magyar Szövetség csapata is új ismeretekkel gazdagodhatott.

Hozzátette, a megszerzett tapasztalatok birtokában vélhetően valamennyien bátrabban látnak majd hozzá az otthoni rétessütéshez. Meggyőződése szerint az ilyen tradícióknak és hagyományoknak a jövőben is helyük lesz a közösségek életében.

A közös munka után következett a nap egyik legjobban várt része, a kóstolás. Az asztalokra túrós, túrós-mazsolás, meggyes-darás, meggyes-mákos, túrós-barackos, mákos-almás és káposztás rétes is került. A frissen sült finomságokat a látogatók meg is vásárolhatták, ezzel támogatva a Vidám Nyugdíjasklub tevékenységét.

A felvételeket Zink Vass Nóra készítette.

SZE/ZVN/Felvidék.ma