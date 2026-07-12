A Megyercsi Csibészek főzték a legjobb kakaspörköltet a jubileumi keszegfalvai fesztiválon

Tizenhét csapat bográcsai alatt gyújtottak tüzet a XX. Kakasfőző Fesztiválon Keszegfalván. A jubileumi rendezvényen a versengés mellett ezúttal is a közös főzésé, a családi és baráti találkozásoké, valamint a jó hangulaté volt a főszerep. A kakasfőző versenyt a Megyercsi Csibészek nyerték meg, akik kakaspörköltjükkel érdemelték ki a zsűri elismerését.

Pataki Dezső, Keszegfalva polgármestere felidézte, hogy a rendezvényt húsz évvel ezelőtt az akkori polgármester, Toma Tibor indította útjára. A fesztivál az évek során egyre népszerűbbé vált, volt olyan év, amikor több mint hatvan csapat is megmérette magát. Az utóbbi időkben a kakaspörkölt mellett már más ételekkel is lehet nevezni, így az idei kínálatban marha- és sertéspörkölt, vadgulyás, káposztás étel, kenyérlángos, valamint más bográcsos és kemencés fogások is szerepeltek.

A Megyercsi Csibészek első alkalommal kapcsolódtak be a keszegfalvai főzőversenybe. A csapat kakaspörkölttel és sertésgulyással nevezett, munkájukba a megyercsi közösség aktivistái is bekapcsolódtak. Kovács Albert megyercsi önkormányzati képviselőjelölt mutatta be a csapatot, amelynek sátrában Becse Norbert, a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselő is vendégeskedett. A győztes kakaspörkölt a fiúk és lányok összehangolt munkájának köszönhetően készült el.

A fesztivál mezőnye a helyi közösségek, családok és baráti társaságok sokszínűségét is megmutatta. A Szomszédok csapata már negyedik alkalommal vett részt a versenyen. Korábban egy második és két első helyezést is elértek, ezúttal pedig ismét kakaspörkölt készült a bográcsukban. Szép Attila szerint nincs különleges titkuk: jó minőségű hozzávalókra és kellő odafigyelésre van szükség. A rendezvény számukra egyben családi találkozó is volt.

A Vágról érkező Taréjos Titánok először neveztek be a keszegfalvai megmérettetésre. Csapattársaik korábbi kedvező tapasztalatai alapján döntöttek úgy, hogy kakaspörkölttel és nokedlivel ők is kipróbálják magukat. Perleczky Krisztián elmondta, elsősorban főzni, szórakozni és egy baráti társasággal kellemesen eltölteni a napot érkeztek.

Első alkalommal indultak a találó nevű Kokasok is. Gál István elmondása szerint a csapatnév egyrészt arra utal, hogy kakaspörköltet készítettek, másrészt a „kokas” szóval a párkányi vidék nyelvjárását is szerették volna megidézni.

A Gútai Csibészek már negyedszer tértek vissza Keszegfalvára. Az előző években több elismerést is szereztek, tavaly második helyen végeztek. Az idei kakaspörköltjüket belsőségekkel és néhány titkos hozzávalóval tették különlegessé.

A Család csapat különleges hűséggel kötődik a fesztiválhoz: a húsz alkalomból tizenkilencszer részt vettek rajta. Spányik Ferenc szerint bár korábban többször is sikerült győzniük, nem elsősorban a helyezésért érkeznek. Számukra az a legfontosabb, hogy a család együtt legyen.

Hasonlóan vélekedtek a Cukárok tagjai is, akik kakas- és marhapörkölttel neveztek. Cukár Ondrej szerint azért térnek vissza minden évben, mert ilyenkor összejön a csapat és a család, lehet beszélgetni, főzni és közösen kikapcsolódni.

A keszegfalvai Csemadok csapata az elmúlt mintegy tíz évben rendszeresen részt vett a rendezvényen. Kertész Ildikó helyi elnök hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy kivegyék részüket a község életéből. A közös főzés egyben csapatépítő programot is jelent számukra. Idén sertéshúsból készült gulyással neveztek.

Horján Tímea keszegfalvai származásúként Ógyalláról, barátokkal és családtagokkal érkezett. Sátruknál igazi családi piknikhangulat alakult ki: édes és sós kenyérlángos, sült csirke, valamint nokedlivel kínált csirkepaprikás is készült.

A Függetlenek Keszegfalváért csapata kakast, sertéshúst és káposztás ételt is főzött. Balogh Katalin szerint a rendezvény vonzerejét elsősorban a baráti társaság és a családias hangulat adja, valamint az, hogy olyan ismerősökkel is találkozhatnak, akiket régen láttak.

A Ninjakakasok két étellel, kakaspörkölttel és sertésgulyással neveztek. Nagy Adrián úgy fogalmazott, a rendezvény lényege nem csupán a verseny, hanem az, hogy a csapat összejöjjön és együtt töltse a napot. A Kozári család marhapörköltet készített, de számukra sem kizárólag az eredmény számított: a közös családi programot és a hangulatot tartották a legfontosabbnak.

A helyi sportélet képviselői szintén régi résztvevői a fesztiválnak. Markovics János keszegfalvai önkormányzati képviselő elmondta, a karateklub és a labdarúgóklub tagjai évek óta közösen főznek. Idén marhapörkölttel készültek, amelyhez nokedlit és tarhonyát kínáltak.

A keszegfalvai vadásztársaság tagjai ezúttal őzbakból készítettek ételt. Lőrincz Sándor kiemelte, a vadászok a község életének aktív résztvevői, a rendezvényre pedig a környékről, Magyarországról, valamint Közép- és Kelet-Szlovákiából is érkeztek vendégeik. Mint mondta, a fesztivál azt is megmutatja, hogy a térségben a magyar és szlovák közösségek tagjai barátként találkoznak egymással.

Mészáros Csaba csapata marha- és kakaspörkölttel készült. Lehocký Milan elmondta, részvételükkel ők is támogatni kívánták a húszéves hagyománnyal rendelkező fesztivált, és abban bíznak, hogy a jövőben ismét egyre több csapat és látogató kapcsolódik majd be a rendezvénybe.

A főzés mellett sportprogram is várta az érdeklődőket. Második alkalommal rendezték meg a Keresd a kakast biciklitúrát, amely az előző évhez képest jelentősen bővült. Rezňák Roland szervező elmondta, míg tavaly 25–30 gyermek vett részt rajta, idén már 75-en regisztráltak. A három-, öt- és tíz kilométeres gyermekútvonalak mellé egy húsz kilométeres távot is kijelöltek, amely a felnőttek körében bizonyult a legnépszerűbbnek. A gyermekeket kísérő szülőkkel együtt a túra mintegy 120–130 embert mozgatott meg. Keszegfalva mellett Komáromból, Aranyosról, Gútáról és Érsekújvárból is érkeztek kerékpárosok.

A gyermekeket ugrálóvár és arcfestés is várta, az eredményhirdetés után pedig tovább folytatódott a mulatság. Este Dósa Diána énekesnő lépett közönség elé, majd DJ Teddy retrodiszkója szórakoztatta az idelátogatókat.

SZE/ZVS/Felvidék.ma