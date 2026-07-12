Home Kitekintő Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak
Kitekintő

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Orbán Anita (Fotó: mti)

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter.

Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel.

A Nyugat-Balkán Barátai csoportban hat uniós tagállam és hat nyugat-balkáni ország vesz részt.

A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen.

Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót; valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben.

Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak.

A bilaterális, a szentszéki és a római magyar akadémia kollégáival egy körülbelül egyórás állománygyűlést is tartottak, ahol a nagykövetséget érintő kérdésekről, problémákról is képet kapott a miniszter.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

MTVA: a közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul...

Az amerikai haderő légicsapást indított Irán ellen

2025-ben is a bevándorlás következtében nőtt EU népessége

Az Egyesült Államok új gazdasági szankciókkal sújtotta Iránt

Európai Bizottság: a srebrenicai mészárlás Európa történelmének egyik...

Az EP támogatja a digitális euró bevezetését

Székelyföld ízei Strasbourgban

Izrael Trump elleni iráni merénylettervre figyelmeztette az Egyesült...

Kína először nyerte vissza sikeresen egy hordozórakéta első...

Kivették a végpontok közötti titkosítással védett üzeneteket a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma