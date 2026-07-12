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MTVA: a közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (MTI)

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon – közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír-újraindítási folyamatokról szombat este.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását.

A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új Hírszolgáltatási Alapelveit.

Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra – tartalmazza a közlemény.

A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy

a Kossuth Rádió és Bartók Rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy a csatorna a továbbiakban is a Bartók Rádió műsorfolyamát sugározza.

„Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását” – olvasható a tájékoztatásban.

Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók – a Petőfi Rádió, a Dankó Rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió – hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is.

„A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre” – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a hirado.hu tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

MTI

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