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Javasolták, hogy a városi rendőrség a családon belüli erőszak elkövetőjét kitilthassa a lakásából

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

Az erőszak áldozatainak megsegítésére alakult polgári társulás üdvözli a javaslatot, mely lehetővé tenné a városi és községi rendőrség számára, hogy kitiltsa a bántalmazót az otthonából. A helyi önkormányzati képviselőkkel és az erőszak áldozatainak védelmével foglalkozó más szakértőkkel együtt a múlt héten nyújtották be az erre vonatkozó javaslatot a nemrégiben történt gölnicbányai gyilkosságra reagálva.

Ahogy a társulás ügyvezető igazgatója, Iveta Schusterová rámutatott, az áldozatok helyzete gyakran reménytelen. „A bántalmazott személy feljelentést tesz, amire válaszul még jobban fenyegeti a bántalmazója” – pontosította Schusterová, aki szerint az is segítene, ha a veszélyeztetett személy a városi rendőrség védelme alá kerülne. Szorgalmazta továbbá azoknak a dolgozóknak a képzését is, akik elsőként találkoznak az áldozatokkal. Hangsúlyozta, hogy bántalmazásra nemcsak az adott incidens alkalmával kerül sor,

sokszor a bántalmazók rafináltabb módszereket alkalmazva terrorizálják áldozatukat.

Széles körben elterjedt a posztszeparációs erőszak, azaz a bántalmazó magatartások folytatása vagy eszkalációja a kapcsolat hivatalos lezárása után. Célja a volt partner feletti ellenőrzés fenntartása, a büntetés és a megfélemlítés. Ez a fajta bántalmazás leggyakrabban jogi és pénzügyi manipulációban, gyermekekkel való zsarolásban, zaklatásban és hírnévrombolásban nyilvánul meg, de nem ritka a fizikai bántalmazás sem.

A helyi önkormányzatok képviselői és az erőszak áldozatainak védelmével foglalkozó szakértők csütörtöki tanácskozásuk után javaslatot nyújtottak be, amely szerint a városi és községi rendőröknek jogukban állna legalább 48 órára kiutasítani az erőszakos személyt az otthonából, s az erőszak áldozatától legalább 50 méternyi körzetben távolságtartásra kötelezni.

Szerintük szakmai vitát kellene nyitni a javaslatról, s ennek megfelelően módosítani a városi, illetve a községi rendőrség hatáskörét. A belügyminisztérium szükségesnek tartja a javaslat szakmai szempontból történő alapos megvitatását.

A gölnicbányai gyilkosság elkövetőjét hónapokkal korábban ítélték nyolc hónapos feltételes szabadságvesztésre és terápiára, miután februárban halálosan megfenyegette, ittas állapotban megtámadta és fojtogatta a feleségét. Mindezek ellenére júniusban feltételesen szabadlábra helyezték, holott a felesége életveszélyben érezte magát és távoltartási végzést is kért az ügyben, eredménytelenül. Tizenegy nappal később a férfi megjelent a hétvégi háznál, ahol az asszony tartózkodott és halálra késelte.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk

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