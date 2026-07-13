Jubileumi művészeti fesztivál és lecsóünnep a Losonci járásban

Július 11-én ismét pezsgő kulturális és közösségi élet töltötte meg a Losonci járás két települését. Ragyolcon a jubileumi, XXV. Ipoly Menti Művészeti Fesztivál, Kalondán pedig Falunap és Lecsófesztivál várta az érdeklődőket. Mindkét rendezvény középpontjában a közösségi összetartozás, a hagyományőrzés, a gasztronómia és a helyi értékek bemutatása állt.

Huszonötödik alkalommal rendezték meg az Ipoly Menti Művészeti Fesztivált

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya, Ragyolc község és a helyi Csemadok-alapszervezet szervezésében valósult meg a jubileumi, XXV. Ipoly Menti Művészeti Fesztivál, amely immár negyed évszázada meghatározó eseménye a régió kulturális életének.

A kapukat reggel kilenc órakor nyitották meg, tíz órakor pedig kezdetét vette a XXII. Gulyásfőző Verseny. A több évtizedes múltra visszatekintő gasztronómiai megmérettetésen 16 csapat mérte össze főzőtudományát. A bográcsok mellett baráti beszélgetések, találkozások és jó hangulat jellemezte a délelőttöt.

A verseny kiértékelését 14 órakor tartották meg, majd 16 órától népművészeti műsor várta a közönséget. A rendezvényt este a Family Band fellépése zárta.

A fesztivál nem csupán a művészeti és népművészeti értékek bemutatására kínált lehetőséget, hanem valódi közösségi találkozóhelyet is teremtett. Helyi kulturális szervezetek, civil közösségek, baráti társaságok és családok tölthettek együtt tartalmas napot.

Az Ipoly Menti Művészeti Fesztivál előzménye a Csemadok Járási Dal- és Táncünnepélye volt, amelyet közel harminc éven keresztül rendeztek meg. Az eseményt 2000-ben, a millennium évében újították meg, ekkor kapta az Ipoly Menti Művészeti Fesztivál nevet. Azóta felváltva Ipolyvilke és Ragyolc ad otthont a rendezvénynek, amely mára az Ipoly mente egyik jelentős kulturális eseményévé vált.

Falunap és Lecsófesztivál Kalondán

Ugyanezen a napon Kalondán is ünnepi hangulat uralkodott, ahol Falunap és Lecsófesztivál várta a látogatókat. A rendezvény középpontjában ezúttal is a gasztronómia, a közösségi élmény és a szórakozás állt.

A program 13 órakor a lecsófesztivál ünnepélyes megnyitójával kezdődött. Délután négy órától a Manushi lépett színpadra, majd 17 órakor a polgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követte a véradók köszöntése, valamint a lecsófőző verseny eredményhirdetése.

A kulturális és szórakoztató program a késő délutáni és esti órákban is folytatódott. Fél héttől Laci Černák, fél kilenctől Kökény Attila, fél tíztől pedig Yael szórakoztatta a közönséget. Fél tizenegytől DJ-vel kísért zene és mulatság zárta a falunapot.

A kalondai rendezvény ismét megmutatta, hogy a helyi hagyományokra épülő közösségi események fontos szerepet töltenek be a települések életében. Nemcsak kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden korosztály számára, hanem alkalmat teremtenek a találkozásokra, a közös élményekre és a helyi közösség kapcsolatainak erősítésére is.

A közösségek ereje

A július 11-i események jól mutatták, hogy a Losonci járás településein élők számára továbbra is kiemelten fontos a hagyományok megőrzése és az együtt töltött idő. Legyen szó az Ipoly Menti Művészeti Fesztiválról vagy a kalondai Falunap és Lecsófesztiválról, mindkét rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a kulturális örökség és a helyi értékek a következő nemzedékek számára is élővé váljanak.

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