„Muzsikálunk, ahogy tudunk” – a hagyományok ünnepe a Rozsnyói Kulturális Nyárban

A „Muzsikálunk, ahogy tudunk” című koncerttel különleges zenei élmény várta a közönséget a Rozsnyói Kulturális Nyár 2026 programsorozatában. A rendezvény a magyar népzene, a hagyományőrzés és a fiatal tehetségek ünnepe volt, amely megmutatta, hogy a népi kultúra értékei ma is megszólítják a különböző generációkat.

A koncert egyben a Borostyán Népzeneműhely bemutatkozása is volt. Az elmúlt félév kitartó munkájának és a rendszeres oktatásnak köszönhetően a műhely fiatal növendékei első alkalommal léptek önálló koncerttel a közönség elé.

Összesen 29 hegedűs és 8 citerás mutatta be, milyen eredményeket értek el az elmúlt hónapokban.

A magyar népdalok és hangszeres előadások a fiatal muzsikusok tehetségéről, valamint a hagyományok és a népzene iránti elkötelezettségükről tanúskodtak.

A közönség már az első dallamoktól kezdve figyelemmel kísérte a műsort, amelyet a koncert végén hosszan tartó tapssal jutalmazott.

Az időjárás ugyan módosította az eredeti terveket, a koncertet azonban méltó körülmények között sikerült megtartani. A szabadtéri helyszín helyett a városháza kongresszusi terme adott otthont az eseménynek, ahol családias, bensőséges hangulat alakult ki, közelebb hozva egymáshoz az előadókat és a közönséget.

A Rozsnyói Kulturális Nyár 2026 az 5. Gastro Gemer Festtel vette kezdetét, amely a gömöri gasztronómia és a helyi közösségek ünnepe volt. A rendezvénysorozat ezt követően is hétről hétre változatos kulturális programokkal, koncertekkel és családi rendezvényekkel várja az érdeklődőket.

A „Muzsikálunk, ahogy tudunk” című koncert méltó bemutatkozása volt a Borostyán Népzeneműhelynek, és egyúttal azt is megmutatta, hogy

a hagyományok továbbadásának legjobb módja az, ha a fiatalok maguk is aktív részeseivé válnak azoknak.

A színpadra lépő gyermekek és fiatalok nemcsak hangszeres tudásukat bizonyították, hanem azt is, hogy a magyar népzene ma is képes közösséget teremteni, örömet szerezni és generációkat összekapcsolni. A délután jól példázta, hogy a Rozsnyói Kulturális Nyár nemcsak szórakozást kínál, hanem értéket is közvetít.

A szerző felvételei.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma