Smídt Róbert fafaragóművész jubileumi kiállítása a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban

„Magyar Zsoltár – Isten, Haza, Család – Fába vésett hitvallás” címmel nyílt kiállítás a szőgyéni fafaragó, Smídt Róbert 60. születésnapja alkalmából a Nagyboldogasszony-templomban.

Hazai és határon túli tisztelői, barátai, családtagjai, valamint közösségek képviselői gyűltek össze Isten házában, amelynek szakralitását a művész erre az alkalomra készített alkotásai emelték. A sorozatot két évvel ezelőtt kezdte fába vésni. Ennek egyik része az a 14 táblakép, amely a Boldogságos Szűz Mária életútját mutatja be születésétől mennybevételéig, s amely a templom magyarszőgyéni részében kapott helyet. A bibliai jeleneteket és Mária Boldogasszonyságát bemutató műalkotásokhoz kapcsolódó magyarázatokat Farkas Zsolt szőgyéni plébános készítette.

Az ünnepség hálaadó szentmisével kezdődött, amelyet Mons. Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke celebrált oltártestvéreivel. Szentbeszédében az Istentől kapott talentumok kibontakoztatását szeretetszolgálatnak nevezte, és ezért a szolgálatért kérte Isten áldását a művészre és családjára.

Farkas Zsolt szőgyéni plébános is szeretettel köszöntötte a művészt, aki szomszédjaként végigkísérhette a művek születését. Beszélt arról a feladatról, amellyel Smídt Róbert bízta meg: a táblaképekhez tartozó magyarázatok megírásáról. Elmondta, hogy munkája során nemcsak a Szentírást, hanem az apokrif iratokat és az egyházi hagyományokat is figyelembe vette.

Arra biztatta a látogatókat, hogy a szövegeket is tanulmányozzák, mert azok mélyebb betekintést nyújtanak a művek üzenetébe.

A Nagyboldogasszony-templom németszőgyéni felében kapott helyet a nemzeti hitvallást megjelenítő sorozat, amelyet Józsa Judit, Magyar Örökség-díjas kerámiaszobrász, művészettörténész így jellemzett:

„Smídt Róbert minden egyes kalapácsütéssel a magyar nemzet védőbástyáját építi. Ez az ő szellemi honvédelme.

Itt, a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban, ahol a kiállított művek szakrális párbeszédet folytatnak az oltárokkal, érezzük át Smídt Róbert művészetének súlyát. Alkotásai nem múzeumi darabok, ezek a fák élnek, lélegeznek, imádkoznak, és emlékeztetnek minket arra, hogy kik vagyunk. A művész felvidéki magyarként a nehézségeket nem teherként, hanem Istentől kapott küldetésként éli meg. Az ő táblaképei, szobrai a magyarság útjának büszke gyönyörűségét és méltóságát hirdetik, miként azt Sajó Sándor írja a Magyarnak lenni című versében.”

Méltatta a művész hitvallását, és további sikereket kívánt neki, megköszönve bátor szívét, a fába faragott imákat és a magyar örökség gazdagításáért végzett munkáját.

A kiállítás nemzeti hitvallását bemutató nyolc táblaképe a templom németszőgyéni részében kapott helyet. A sorozat a magyar himnuszt, a régi magyar himnuszt, a Szózatot, a székely, a csángó és a felvidéki himnuszt, a Hiszekegyet, a Magyar Hiszekegyet és a Magyar Szentcsaládot tartalmazza.

Méri Szabolcs polgármester ünnepi köszöntőjében kiemelte a fa szerepét, amely évszázadok óta hirdeti Istent a templom faragványaiban, padjaiban és liturgikus berendezési tárgyaiban. Éppen ezért természetes, hogy a fafaragó itt mutatja be életútjának egy részét, azokat a szakrális alkotásokat, amelyeket olyan anyagból formál, amely egykor élt, gyökeret eresztett, évgyűrűket növesztett, és az ég felé emelkedett.

„Amikor Róbert kezébe vesz egy ilyen fát, ezzel a Teremtő munkáját folytatja. Abból, amit Isten teremtett, ő emberi arcokat, életfákat, kereszteket alkot”

– mondta a polgármester. Megköszönte azt az életművet, amelyben „vésőjével dicséri az Istent”, valamint azokat az alkotásokat, amelyek a falu emlékparkjaiban és térségünk szűkebb, illetve tágabb környezetében őrzik múltunk emlékeit. Köszönetet mondott azért a segítő munkáért is, amelyet a templom körül és a községi rendezvényeken végez a falu közösségeiért.

Michl József, Tata polgármestere is köszöntötte a művészt, aki Tata díszpolgára, és akinek több alkotása is díszíti a várost. Beszédében hangsúlyozta: a mai világban sokak számára „furcsaságnak és megbotránkoztatónak” tűnhet, hogy az anyaországtól több mint száz éve leszakított országrészben, egy templomban magyarul imádkozunk, magyar művészt köszöntünk, és magyarul értjük egymást. Ma, amikor a világ az „édesanya” szóról már egészen mást gondol, és a szakrális művészetről is alig lehet hallani, egy magyar közösség együtt ünnepli a művész első hatvan évét, amelyet az „örökkévalóságban” élt meg.

Tata polgármestere megköszönte Smídt Róbert művészetét, amellyel bemutatja a keresztény és a nemzeti értékeket, és a szemlélődőt rádöbbenti arra, hogy „jó dolog az Istennel együtt gondolkodni és érezni”.

A Smídt család nevében sógornője, Smidt Veronika mondott köszöntőt, aki az ünnepségen a moderátor szerepét is betöltötte. A szentmisén és a rendezvényen Rana Lóránt, a kőhídgyarmati fiatal kántor orgonajátéka tette emlékezetessé az ünnep perceit.

A köszöntők után Smídt Róbert szólt vendégeihez. Köszönetet mondott barátainak, közösségeinek és családjának azért a támogatásért, amellyel végigkísérték és segítették az elmúlt hatvan év során. Bemutatta a kiállított műveket, és beszélt a hozzájuk fűződő lelki élményekről, küzdelmekről, valamint arról az elszánt kitartásról és hűségről, amelynek gyümölcseként megszülettek ezek a szakrális alkotások.

Végezetül Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök áldást mondott, és felszentelte Smídt Róbert műalkotásait, valamint a „Magyar Zsoltár – Isten, Haza, Család – Fába vésett hitvallás” című kiállítást, amely július végéig tekinthető meg a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma