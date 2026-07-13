Tudományos konferencia II. Rákóczi Ferencről és koráról az Eperjesi Egyetemen

Jelentős nemzetközi tudományos konferencia helyszíne volt a napokban az Eperjesi Egyetem. Civitas Rakocziana címmel ott valósult meg a II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából rendezett konferencia, amelyen Szlovákiából, Magyarországról, a Cseh Köztársaságból, Lengyelországból és Ukrajnából érkezett jeles történészek, levéltárosok, a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek vettek részt. A TASR hírügynökséget Ingrid Timková, az Egyetem szószivője tájékoztatta az eseményről.

A kétnapos konferencián több mint negyven előadás hangzott el, amelyek új megvilágításba helyezték II. Rákóczi Ferenc személyét, a Habsburg-ellenes felkelést, a 18. század kezdetének politikai, vallási és társadalmi viszonyait, valamint II. Rákóczi Ferenc, mint kiemelkedő történelmi személyiség kulturális örökségét.

A rendezvényt az Eperjesi Egyetem a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemmel, és az Eperjesi Megyei Múzeummal közösen szervezte.

A konferenciát Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora és Trócsányi László, a budapesti partneregyetem rektora nyitotta meg. A bevezető programot a Rákóczi-féle felkelés nemzetközi összefüggéseinek, illetve a 18. századi közép-európai politika diplomáciai vonatkozásainak szentelték.

A konferencia programja több tematikus részre oszlott. A történészek a korabeli városokról és azok szerepéről a felkelésben, a kor neves személyiségeiről, a vallási viszonyokról, az egyház szerepéről, valamint Rákóczi képéről a kulturális emlékezetben, a történettudományban, az irodalomban és jelentőségéről az idegenforgalom tekintetében értekeztek.

„Kiemelkedő figyelmet kaptak az új levéltári dokumentumok, a diplomáciai kapcsolatok, a korabeli történelmi és régészeti források eredményei és Rákóczi korának ikonográfiája. Az előadók több, kevésbé ismert dokumentumot mutattak be, újszerűen tárgyalták az akkori történelmi eseményeket és megismerhettük a nemzetközi kulturális projektek eredményeit is” – mutatott rá Ingrid Timková.

Az esemény egyben jó alkalom volt a nemzetközi tudományos együttműködés megerősítésére is az egyetemek, múzeumok, tudományos központok között Közép-Európában. A résztvevők megtárgyalták a további lehetőségeket a közös tudományos projektek, publikációs tevékenység területén és a térség történettudományi tapasztalatainak cseréjéről.

A konferencia ez alkalommal is beigazolta az Eperjesi Egyetem magas szintű jelentőségét a történettudomány, a nemzetközi tudományos kutatás és a nemzetközi kapcsolatok tekintetében. A rendezők hangsúlyozták, hogy a közép-európai országok közös történelmének megismerése és bemutatása nemcsak a történettudomány ismereteinek bővítéséhez járul hozzá, hanem a nemzetek közös kulturális és történelmi örökségének jobb megértéséhez is.

BM/Felvidék.ma/Teraz.sk