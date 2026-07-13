Ügyészeket váltott le Žilinka a gölnicbányai feleséggyilkosság miatt

A gölnicbányai feleséggyilkosság miatt Maroš Žilinka legfőbb ügyész leváltotta az Iglói Járási Ügyészség vezetőit, azaz a járási főügyészt és a helyettesét azok miatt a súlyos mulasztások miatt, amelyeket a tragédiát megelőző büntetőeljárás kapcsán tártak fel. Žilinka erről a közösségi oldalán tájékoztatott.

Žilinka már a múlt héten jelezte, hogy a Legfőbb Ügyészség súlyos törvénysértéseket tárt fel az üggyel kapcsolatban. A meggyilkolt tanárnő férje ellen indított korábbi büntetőeljárást nem a törvényi előírásoknak megfelelően folytatták le, és helytelen volt a bűncselekmény jogi minősítése.

A főügyészség szerint a férj, Tomáš V. ellen nem veszélyes fenyegetés miatt kellett volna büntetőeljárást indítani, hanem családon belüli rendszeres bántalmazásért. Az igazságügyi minisztérium vizsgálatainak előzetes eredményei is megerősítik a mulasztásokat a gölnicbányai gyilkosság ügyében.

A tárca sajtóosztálya azt közölte a TASR-rel, hogy teljes mértékben egyetért Žilinkával. A minisztérium július végén zárja le a vizsgálatot, és akkor számol be részletesen.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya a TASR hírügynökségnek azzal reagált: a rendőrség fenntartja a saját belső, független ellenőrző szervének és szakmai osztályának korábbi megállapításait.

Hozzátette, hogy ezeket a következtetéseket a főügyész sem kérdőjelezte meg az ügy felülvizsgálata során. Zuzana V. június 20-án halt meg Gölnicbányán, miután a férje bántalmazta. A férfi ellen emberölés különösen súlyos bűntette miatt indult eljárás, jelenleg letartóztatásban van.

TASR/Felvidék.ma