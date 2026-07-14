Alessandro Verre nyerte a V4-es kerékpárverseny szlovákiai futamát

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a V4 Kerékpárverseny-sorozatot a visegrádi országokban. A cseh kontinentális ATT Investments harminc esztendős kerekese, Dominik Neuman a nyitó Cseh Nagydíjon ötödikként, majd a lengyel 1.2-esen másodikként ért célba. A magyar viadalon sem adta alább, hiszen hatodik lett, s habár Szlovákiában csak a huszadik pozíciót kaparintotta meg, az összetettben ez is elégnek bizonyult a sárga trikó megszerzéséhez.

Mögötte az olasz Matteo Ambrosini (MBH Bank CSB Telecom Fort) érdemelte ki a második, míg a holland Joris Reinderink (CT Giant Store Assen) a harmadik helyet.

A sorozatban azokat a kerekeseket díjazzák, akik a V4 minden egyes állomásán rajthoz álltak. A lengyelek közül Filip Surdyk (Spica Solutions Team), a szlovákoknál Jakub Javor (Dukla Banska Bystrica), míg a magyarokat tekintve Pelikán János (Team United Shipping) végzett a legelőkelőbb helyen.

Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) kétszer is kiérdemelte a legjobb magyar bringásnak járó megkülönböztető trikót, miután Szlovákiában második, Magyarországon pedig negyedik lett, ám a cseh és a lengyel viadalokon nem volt ott.

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A szlovákiai futamnak immár hatodik éve Újbánya (Besztercebányai kerület) és környéke adott otthont.

A V4 kerékpárverseny online felületének információ szerint technikás, meredek emelkedőkkel tarkított penzum ezúttal is gyorsan megszelektálta a mezőnyt, amelyben tizennégy magyar kerekes is megmérettette magát.

Korai szökés és kemény tempó a Kostivrch-emelkedőn

A rajtot követően azonnal megindultak a próbálkozások, majd a Kostivrch-emelkedőn ki is alakult a nap szökése. Kilenc versenyző szakadt el a mezőnytől, köztük az MBH Bank Colpack Ballan magyar versenyzője, Valent Márk, valamint a Team United Shipping bringása, Vas Barnabás.

Az elmenés hosszú időn át jól dolgozott együtt, miközben a főmezőny élén a Favorit Brno diktálta a tempót. A különbség többször is egy perc alá csökkent, de az élcsoportnak mindig sikerült új erőre kapnia. A kisebb körök és a város felé vezető, 1500 méter hosszú, átlagosan 10,2%-os emelkedő azonban végül teljesen szétrobbantotta a mezőnyt.

Összeolvadás és a Team Polti Kometa dominanciája

A szökevényeket utolérte egy üldözőcsoport, így egy tizenegy fős boly alakult ki az élen. Ekkor már egyértelműen a magyar–olasz ProTeam, a Team Polti Kometa irányította a történéseket.

A döntő támadás mintegy tizenegy kilométerre a céltól indult meg: Alessandro Verre egyedül lépett meg a többiektől, tempóváltására pedig senki sem tudott reagálni. Az olasz kerekes végül közel egy perc előnnyel haladt át a célvonalon, ezzel megszerezve a győzelmet. A második helyen csapattársa, Dina Márton végzett, míg a dobogó harmadik fokára az ausztrál bajnok, Patrick Eddy (Team BridgeLane) állhatott fel.

Dominik Neuman az összetett győztes

Mivel a szlovákiai verseny volt a V4-es sorozat utolsó állomása, így az összetett rangsorban is eredményt hirdettek. A sorozat összetett győztese a cseh Dominik Neuman (ATT Investments) lett, aki mind a négy futamon kiegyensúlyozott, magabiztos teljesítményt nyújtott.

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A magyarországi futam Pannonhalmán volt

Július 11-én, szombaton rendezték a 2026-os Visegrád 4 Kerékpárverseny-sorozat magyarországi futamát Pannonhalmán. A mezőny délelőtt 11:30 órakor rajtolt, a cél pedig ezúttal is a Pannonhalmi Bencés Főapátság volt. A Visegrádi Csoport közös országúti versenysorozatának harmadik állomása volt idén a magyarországi viadal.

Az idei „széria” 2026. június 6-án Csehországban indult, majd másnap Lengyelországban folytatódott. Előbbin magabiztos szólógyőzelmet aratott a lengyel Piotr Pekala (ATT Investments), míg a legjobb magyar a 32. helyen célba érkező Kardos Csongor (Team United Shipping) lett. Lengyelországban a TUS légiósa a görög Nikiforos Arvanitou ünnepelhetett, itt Peák Barnabás (MBH Bank CSB Telecom Fort) érdemelte ki a magyar trikót a 27. helyével.

https://v4kerekparverseny.hu/ Felvidék.ma