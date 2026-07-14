Izgalmas beszélgetésekkel vár mindenkit Gombaszögön is a Magyar Szövetség

A Gombaszögi Nyári Tábor idén sem csupán a koncertekről, a kulturális programokról és a találkozásokról szól. A felvidéki magyar közösség egyik legfontosabb nyári rendezvényén a közéleti párbeszéd is kiemelt szerepet kap.

A Magyar Szövetség politikusai és meghívott vendégei négy napon át olyan témákat járnak körül, amelyek közvetlenül érintik a felvidéki magyarság jelenét és jövőjét.

A szervezők szerint a jó beszélgetések viszik előre a közösséget, ezért a táborban idén is számos panelbeszélgetés, kerekasztal és nyilvános vita várja az érdeklődőket. A programok az ifjúság szerepvállalásától kezdve a kulturális örökség védelmén, a megyei képviseleten és az önkormányzati politikán át egészen a 2027-es parlamenti választások várható kihívásaiig számos aktuális kérdést érintenek.

Az ifjúság és a közösségi szerepvállalás kerül előtérbe

A közéleti programok szerdán kezdődnek, amikor a Szakszög sátorban az ifjúsági szerepvállalásról, az Európai Ifjúsági Parlament munkájáról és a közösségi aktivizmusról beszélgetnek a résztvevők. A panel azt járja körül, hogyan válhatnak a fiatalok a társadalmi változások alakítóivá, illetve milyen lehetőségeket kínál számukra a hazai és a nemzetközi közélet.

A beszélgetés résztvevői Bíró Bulcsú, Heringes Walter, Németh Kornél Máté és Bárczi Laura lesznek, a moderátori feladatot Pongrácz Tamás Achilles látja el.

Kulturális örökség és uniós lehetőségek

Csütörtökön a Tóth Károly sátor ad otthont annak a beszélgetésnek, amely a kulturális örökség európai uniós védelmével és a kapcsolódó támogatási lehetőségekkel foglalkozik.

A résztvevők arról cserélnek eszmét, hogyan lehet megőrizni a közösség kulturális értékeit, valamint miként használhatók fel hatékonyan az európai uniós források ezen célok megvalósítására. A beszélgetésen Petri Bernadett uniós szakértő, Batthyány Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Orosz Örs politikus és jogvédő aktivista vesz részt. A moderátor Gyurcsán Judit lesz.

Fiatal képviselők és közvetlen kérdések a pártelnökhöz

Pénteken két program is várja az érdeklődőket.

A Restitetőn a legfiatalabb megyei képviselők osztják meg tapasztalataikat arról, milyen lehetőségeik és kihívásaik vannak a regionális érdekérvényesítésben. A beszélgetés résztvevői Neszméri Tünde, Agócs Gergely, Zachar Pál, Cziprusz Zoltán és Želinský József.

Ezzel egy időben a Kocsmateraszon rendezik meg a „Szólj be a pártelnöknek” című kérdezz-feleleket, ahol Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke válaszol a közönség kérdéseire. A szervezők szerint tabutémák nélkül, kötetlen hangulatban várják az érdeklődőket.

Önkormányzatok, fiatalok és történelmi vita szombaton

A szombati programok az önkormányzati politikával indulnak. A Tóth Károly sátorban Keszegh Béla, Komárom polgármestere, Zachar Pál, Ipolyság polgármestere és Barienčík Zdeněk, Ipolyszécsényke polgármestere osztja meg tapasztalatait a helyi önkormányzatok működéséről és a legutóbbi választások tanulságairól. A beszélgetést Tokár Géza moderálja.

Ezt követően a Restitetőn rendezik meg a „Fiatal vagy még, te ne szólj bele!” című ifjúságpolitikai kerekasztalt, ahol a különböző ifjúsági szervezetek képviselői vitatják meg a fiatalok közéleti részvételének lehetőségeit és kihívásait.

A közéleti programok egyik legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye szombat délután lesz, amikor első alkalommal ül egy asztalhoz vitázni Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke és Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke.

A Tóth Károly sátorban megrendezett vita középpontjában a két politikai erő együttműködésének lehetőségei, valamint a 2027-es parlamenti választások előtti és utáni politikai kilátások állnak. A beszélgetést Finta Márk, a Napunk újságírója vezeti.

A szervezők minden érdeklődőt arra biztatnak, hogy ne csak hallgatóként, hanem aktív résztvevőként kapcsolódjanak be a programokba. A Gombaszögi Nyári Tábor közéleti rendezvényei kiváló lehetőséget kínálnak arra, hogy a résztvevők első kézből értesüljenek a felvidéki magyarságot érintő kérdésekről, véleményt cseréljenek a döntéshozókkal, és együtt gondolkodjanak közös ügyeink jövőjéről.

Magyar Szövetség FB / Felvidék.ma