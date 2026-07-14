Megtagadták a vallomástételt a szepesófalui gimnáziumi támadó szülei

Kedden folytatódott a bazini Speciális Büntetőbíróságon a szepesófalui (Késmárki járás) gimnáziumi támadó tárgyalása. A bíróság távmeghallgatással, videó-összeköttetés segítségével akarta meghallgatni a vádlott, Samuel S. szüleit, de megtagadták a vallomástételt.

A bíróság ezt követően az ügyiratok áttekintésével folytatta a tárgyalást, köztük a sértettek kártérítési igényeivel. A védelem azt javasolta, hogy a kártérítési igények elbírálását vigyék polgári peres útra. Ezt azzal indokolta, hogy a követelések jogosságának megállapításához túl hosszadalmas bizonyítási eljárásra lenne szükség.

Az ügyész bejelentette, hogy indítványozza a bizonyítás kiegészítését a vádlott letartóztatás alatt folytatott telefonbeszélgetéseivel. A lefoglalt telefonokból felolvasták a bűncselekmény elkövetése előtt küldött üzeneteket. Az egyikben azt említette a vádlott egy barátjának, hogy vásárolt egy tőrt. A vádlott és a meggyilkolt diáklány közti üzenetváltásokat is felolvasták.

Michal Šoltýs ügyész kijelentette, nem ért egyet a védelem véleményével, hogy a vádlott szülei nem tudnak semmi érdemlegeset mondani a bűncselekménnyel kapcsolatban. „Nem osztom ezt a véleményt, hiszen bizonyítást nyert, hogy a vádlott telefonon beszélt a bűncselekmény elkövetése után a szüleivel. Mintegy hét percet beszélt telefonon az apjával. Tehát megalapozott volt a szülők meghallgatására vonatkozó indítvány” – magyarázta Šoltýs. Szerinte a szülők tanúként az elkövetés előzményeiről is érdemi felvilágosítást adhattak volna. Így például arról, miért kapott a vádlott korábban magántanulói státuszt, milyen volt a személyisége, milyen nevelési, oktatási problémák voltak vele korábban.

A 2025. január 16-án történt támadásban meghalt az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány, egy másik diáklány megsebesült.

A bűncselekmény gyanúsítottja, az akkor 18 éves diák ellen előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt indult büntetőeljárás, azóta is előzetes letartóztatásban van.

Az Eperjesi Kerületi Ügyészség ügyésze 2026 januárjában emelt vádat. Samuel S. nem tagadja a bűncselekmény elkövetését, de nem ért egyet annak jogi minősítésével.

tasr/Felvidék.ma