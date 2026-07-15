Két napon át ünnepel Nemeshodos – érkezik a 16. Nemeshodosi Nagy Lakoma

Színház, koncertek, bográcsos ételek, futóverseny, gyermekprogramok és hajnalig tartó mulatság várja a vendégeket augusztus 7-én és 8-án.

Augusztus második hétvégéjén ismét benépesül a fesztiváltér, rotyogni kezdenek az üstök, és Nemeshodos újra szélesre tárja kapuit a látogatók előtt.

A 16. Nemeshodosi Nagy Lakoma két napon át kínál színházi előadásokat, koncerteket, sportprogramokat, főzőversenyt, gyermekfoglalkozásokat és igazi csallóközi vendégszeretetet.

A szervezők célja idén is az, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére való programot, és a rendezvény ismét összehozza a családokat, baráti társaságokat és közösségeket.

Pénteken a színházé a főszerep

A Lakoma augusztus 7-én, pénteken a Nemeshodosi Szabadtéri Színházzal veszi kezdetét. A kapuk 17 órakor nyílnak meg, 19 órától Ihos József Kató néni kabaréjával szórakoztatja a közönséget.

20.30-tól a The Art társulat mutatja be a Sóska, sültkrumpli című, 90 perces komédiát. A pénteki programokra és a szombat esti koncertekre közös, úgynevezett Lakomás bérlet váltható, amely idén 10 euróba kerül. Jegyek online is megvásárolhatók.

Szombaton reggeltől estig programok sora várja a látogatókat

Augusztus 8-án már kora reggel megkezdődnek a családi és közösségi programok. A nappali rendezvények 8 és 16 óra között ingyenesen látogathatók.

A programban szerepel a focikupa, a babgulyásfőző-verseny, a chilis-evő verseny, a jótékonysági futás, valamint egész napos gyermekprogramok.

Fut a Falu Ádiért

A jótékonysági futás résztvevői idén is Méry Ádám rehabilitációját támogatják. A nevezés becsületkasszás rendszerben történik, a teljes bevételt a kezelésére fordítják.

A gyermekek 200 méteres, a felnőttek 5 kilométeres távon indulhatnak. A helyszíni regisztráció 8 és 9 óra között lesz, ezt közös bemelegítés követi.

Minden résztvevő ételt, italt, emlékérmet és belépőt kap a szombat esti programokra, a legjobbak pedig kupával is gazdagodnak.

Focikupa és főzőverseny

A 4+1 fős focikupa 8.30-kor kezdődik. A nevezési díj személyenként 10 euró, amely ételt, italt és belépőt is tartalmaz az esti programokra.

A főzőverseny középpontjában ezúttal a babgulyás áll. A szervezők biztosítják a húst, a tűzifát és a szükséges berendezést, a csapatoknak a saját receptjüket és a hozzávalók egy részét kell magukkal hozniuk. A csapatonkénti nevezési díj 60 euró, amely hat belépőt is tartalmaz.

Mindkét versenyre a +421 917 175 910-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Csípős kihívás

A chilis-evő versenyen a szerdahelyi Chilis fiúk termesztette paprikákat kell végigkóstolni egyre erősebb sorrendben. A verseny szombaton 10.30 és 11.30 között zajlik a nagyszínpadon. A résztvevők ajándékcsomagot kapnak, a legjobbak kupával térhetnek haza.

Ingyenes gyermekprogramok

A Kakadémia gyerekzóna egész nap kézműves-foglalkozásokkal, játékokkal, ingyenes arcfestéssel és légvárakkal várja a legkisebbeket.

10 órától a Glamour zenekar interaktív gyermekműsora, 11 órától pedig a Kuttyomfitty Társulat Egyszer egy királyfi című bábelőadása szórakoztatja a családokat.

Délutántól egymást váltják a fellépők

Ebédidőben a Jó ebédhez szól a nóta program gondoskodik a zenéről, majd citerazene, kulturális műsorok, tánccsoportok és könnyűzenei fellépők követik egymást.

Színpadra lép a GAMAZ, A Megmaradásunkért kultúrcsoport, a Chill&Dance tánccsoport, Nagy Noémi és Hetényi Gergő, valamint Maja & Fecó.

Az esti koncertsorozatot 18 órakor Peter Šrámek nyitja meg, majd a Rayders, az FLM, a Club 54, a Bestiák, az LmenPrala, a Belano és DJ Matt gondoskodik a jó hangulatról egészen hajnalig.

Egy asztalhoz ül a Csallóköz

A Nemeshodosi Nagy Lakoma több mint egy fesztivál:

a közös találkozások, a gasztronómia és az összetartozás ünnepe.

A szervezők idén is szeretettel várnak mindenkit Nemeshodosra, hogy együtt töltsék meg élettel a fesztiválteret.

Jegyvásárlás ITT lehetséges. További információkat ITT olvashatnak illetve ITT találnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma