Megnyitotta kapuit a 2026-os Gombaszögi Nyári Tábor: a közösség erejét emelték ki a felszólalók

Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit a 2026-os Gombaszögi Nyári Tábor, amelyet a Sine Metu Egyesület július 14. és 19. között rendez meg. A közel százéves múltra visszatekintő, immár 98. alkalommal megvalósuló rendezvény idén is a hazai magyarság legnagyobb közösségi eseménye, ahol 35 programhelyszínen – köztük hét zenei színpadon – mintegy 100 koncert, valamint több mint 600 kulturális, közéleti, ismeretterjesztő és szórakoztató program várja a látogatókat. A fesztivál megvalósításán közel 400 önkéntes dolgozik.

A hivatalos megnyitóra július 15-én, a Tóth Károly sátorban került sor, ahol a szervezők és meghívott vendégek közösen köszöntötték a fesztivál résztvevőit.

Elsőként Rastislav Trnka, Kassa megye elnöke mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: a megye büszke arra, hogy a legrégebbi fesztivál éppen ebben a régióban talált otthonra.

Hangsúlyozta, hogy Kassa megye Szlovákia egyik legsokszínűbb térsége, ahol a legtöbb nemzetiségi kisebbség él, és ahol a különböző közösségek együttműködéséből hosszú évek óta olyan értékes kezdeményezések születnek, amelyek az egész régiót gazdagítják.

Beszédében megköszönte a szervezőknek, hogy életben tartják a Gombaszögi Nyári Tábor hagyományát, és kiemelte azt a munkát is, amelynek köszönhetően a korábban szinte feledésbe merült helyszín új életre kelt. Úgy fogalmazott:

új lelket adtak ennek a különleges történelmi helynek.

Reményét fejezte ki, hogy ez a közösségi szellem még hosszú ideig fennmarad, miközben az együttműködés tovább erősödik.

Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke köszöntőjében felidézte a Csemadok hagyományos művelődési táborainak szellemiségét. Elmondta, hogy ezek a közösségi alkalmak mindig túlmutattak a szórakozáson: a zene, az együttlét és a kikapcsolódás mellett közéleti beszélgetések, kulturális programok és értékteremtő találkozások formálták a résztvevőket.

Hangsúlyozta, hogy bár egy táborban részt venni maradandó élmény, talán még ennél is nagyobb öröm annak szervezése. Mint mondta, az ott kialakult emberi kapcsolatok sok esetben évtizedeken át megmaradnak, a közös munka során szerzett tapasztalatok pedig később a közélet és a kulturális élet meghatározó szereplőivé formálhatják a résztvevőket.

Örömét fejezte ki amiatt is,

hogy a Csemadok egyre hangsúlyosabban van jelen Gombaszögön. Hozzátette: bízik abban, hogy ez az együttműködés tovább mélyül,

és a szervezet jelenléte idővel a tábor természetes részévé válik – a szó legjobb értelmében.

Orosz Örs, a Sine Metu Egyesület elnöke beszédében mindenekelőtt a több száz önkéntes munkáját köszönte meg. Úgy fogalmazott:

amíg közösségük tagjai képesek összefogni egy közös cél érdekében, közösen alkotni és maradandó értéket létrehozni, addig a felvidéki magyar közösség jövője is kézzelfogható valóság marad.

Rámutatott, hogy a demográfiai kihívások és a közösséget megosztó kérdések ellenére évről évre egyre többen vesznek részt Gombaszög életében, ami azt bizonyítja, hogy van folytatás és van jövő.

Beszédében hangsúlyozta, hogy Gombaszög jóval több egy fesztiválnál. Egy közösség, találkozási pont, ahol generációk adják át egymásnak a stafétát és azt a felelősséget, amelyet közösen viselnek a felvidéki magyarság jövőjéért. Hozzátette: talán éppen ez a rendezvény legnagyobb ereje, hogy évről évre képes megújulni, miközben közel egy évszázada megőrzi saját lelkét és értékeit. Beszéde végén arra kérte a jelenlévőket, hogy vigyázzanak erre a különleges helyre, és vigyék tovább azt a közösségi szellemet, amely Gombaszög legfontosabb öröksége.

A megnyitón Nászaly Gábor, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője is köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy

Gombaszög minden évben képes valami újat mutatni, ehhez azonban elengedhetetlen az önkéntesek, a társszervezők, a támogatók, a beszállítók, a fellépők és minden segítő fáradhatatlan munkája.

Rámutatott arra is, hogy a szervezőkre háruló kihívások és az elvárások évről évre növekednek, ugyanakkor mindig megvan bennük az elszántság arra, hogy még többet nyújtsanak. Hangsúlyozta: fontos ugyan, hogy mit és hogyan csinálunk, de a legnagyobb erő mindig abból fakad, hogy miért végezzük ezt a munkát. Ha valaki meggyőződésből, szívvel és elkötelezetten dolgozik, munkája előbb-utóbb meghozza gyümölcsét.

A szervezőtársak nevében elmondta: a fesztivál megszervezése kitartó és sokszor embert próbáló feladat, ugyanakkor hatalmas megtiszteltetés is. Köszönetet mondott minden önkéntesnek, támogatónak, partnernek és közreműködőnek, majd kiemelte, hogy az összetartozás érzése, az alkotóvágy és a közösségi öntudat évről évre erősödik, még akkor is, ha ezt időnként különféle külső hatások próbálják gyengíteni.

Beszéde végén gondtalan, élményekben gazdag fesztivált kívánt minden résztvevőnek, majd hivatalosan is megnyitotta a 2026-os Gombaszögi Nyári Tábort.

Az ünnepélyes megnyitót követően a meghívott vendégek a Folkszögletben, állófogadáson folytatták a találkozást és a kötetlen beszélgetéseket.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma