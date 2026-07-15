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Öt ágazatban nőtt a foglalkoztatottság, a kiskereskedelemben volt a legnagyobb visszaesés

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: Ľuboš Pilc, pravda.sk)

A foglalkoztatottság 2026 májusában éves összevetésben a vizsgált tíz ágazat felében emelkedett. A legnagyobb, több mint 5 százalékos növekedést az építőiparban regisztrálták, emellett bővült a foglalkoztatás a piaci szolgáltatások területén is – közölte a Statisztikai Hivatal.

A legnagyobb visszaesést a kiskereskedelemben mérték, ahol a foglalkoztatottak száma 2,7 százalékkal csökkent. Kevesebben dolgoztak a nagykereskedelemben (-2,4%), a szállítás és raktározás területén (-1,8%), a gépjármű-értékesítés és -javítás ágazatában (-1,1%), valamint az iparban (-0,5%) is.

Az év első öt hónapját vizsgálva a tíz ágazat közül ötben nőtt a foglalkoztatottság.

A legjelentősebb bővülést, 5,4 százalékos emelkedést a szállásadás területén mérték.

Ezzel szemben csökkent a foglalkoztatottak száma a nagy- és kiskereskedelemben, a szállítás és raktározás ágazatában, az iparban, valamint a gépjármű-értékesítés és -javítás területén.

TASR/Felvidék.ma

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