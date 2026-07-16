A Gombaszögi Nyári Tábor Szakszög sátrában tegnap az oktatás jövője és a tanári hivatás került a középpontba. „A jövő zálogai? – A tanári hivatás feladatai és kihívásai a 21. században” címmel pedagógusok, szakemberek és érdeklődők beszélgettek arról, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mai tanároknak, és milyen irányba kell fejlődnie az oktatásnak.

A beszélgetés résztvevői Vančo Ildikó egyetemi tanár, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatója, Kanyicska Belán Dóra, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumának nemzetiségi oktatás fejlesztéséért felelős osztályvezetője, Prékop Mária, a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója és Erdődi Csobády Csilla, a Szádalmási MTNy Alapiskola és Óvoda pedagógusa voltak.

A résztvevők elsőként arról számoltak be, milyen személyes és szakmai út vezette őket a tanári pályára. Bár mindannyian eltérő háttérrel érkeztek, egyetértettek abban, hogy a tanítás naponta új kihívásokat tartogat, és a tudásátadás felelőssége folyamatos fejlődést kíván. Többen kiemelték, hogy a pedagógus egyszerre marad tanár és diák is, hiszen a továbbképzések és az új módszerek megismerése a hivatás természetes részei.

A beszélgetés során szó esett arról is, hogy az oktatási rendszer milyen elvárásokat támaszt a pedagógusokkal szemben. Kanyicska Belán Dóra hangsúlyozta, hogy napjainkban a lexikális tudás átadásán túl egyre nagyobb szerepet kap a kompetenciafejlesztés. A tanároknak segíteniük kell a diákokat abban, hogy eligazodjanak a rájuk zúduló információk között, képesek legyenek kritikusan gondolkodni, alkalmazni tudják megszerzett ismereteiket, valamint fejlődjön a digitális tudásuk és empátiájuk. Hozzátette, hogy a nemzetiségi oktatásban különösen fontos feladat a nyelvi és kulturális identitás megőrzése és erősítése, amely a magyar iskolák egyik meghatározó küldetése.

A résztvevők szerint a diákok ma már nemcsak felkészült, hanem hiteles, jó humorérzékkel rendelkező és példamutató tanárokat is várnak. Egy jó pedagógus képes kapcsolatot teremteni a tanítványaival, miközben szakmailag is biztos támaszt nyújt számukra.

Vančo Ildikó a tanárképzés változásairól és a mesterséges intelligencia megjelenéséről beszélt. Véleménye szerint az új technológiák sok bizonytalanságot keltenek, ugyanakkor megfelelő háttértudással rendkívül hasznos eszközökké válhatnak az oktatásban. Kiemelte, hogy a digitális megoldások csak akkor használhatók eredményesen, ha a diákok és a pedagógusok is rendelkeznek stabil alapműveltséggel. Az alapvető tudás megszerzéséért továbbra is dolgozni kell, ebben az elmúlt húsz év során sem történt lényegi változás.

Prékop Mária az iskolákban tapasztalható generációs különbségekről beszélt. Elmondta, hogy a tantestületekben jelentős szakadék alakult ki a pályakezdő és a nyugdíj előtt álló pedagógusok között. Tapasztalatai szerint akadnak frissen végzett, rendkívül felkészült és nyitott fiatal tanárok, ugyanakkor olyanok is, akik hosszú évtizedek alatt sem tudtak igazán megújulni. Úgy véli, az ideális tantestületben minden korosztály képviselteti magát: az idősebb pedagógusok tapasztalata és problémamegoldó képessége jól kiegészítheti a fiatalabb kollégák kreativitását és digitális jártasságát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a szülők szerepe az elmúlt években jelentősen megváltozott, egyre nagyobb elvárásokat fogalmaznak meg az iskolákkal és a pedagógusokkal szemben, ezért az oktatási reformok céljait a szülők felé is világosan kommunikálni kell.

Erdődi Csobády Csilla pályakezdő pedagógusként saját tapasztalatait osztotta meg. Elmondta, hogy rendkívül nehéz egyszerre minden szerepnek megfelelni. Egy kezdő tanárnak meg kell tanulnia meghatározni a prioritásokat, hiszen lehetetlen minden területen azonnal tökéletes teljesítményt nyújtani. Úgy fogalmazott, hogy a szakmai fejlődés időt és türelmet igényel, a megfelelő módszerek pedig fokozatosan alakulnak ki a mindennapi munka során.

A panelbeszélgetés egyik legfontosabb témája a pedagógusokat érő túlzott terhelés volt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a tanároktól ma rendkívül sokat vár el a társadalom, miközben gyakran hiányzik a megfelelő szakmai háttér. Több szó esett arról is, hogy nagyobb szükség lenne gyógypedagógusokra, iskolapszichológusokra, támogató pedagógusokra és mentorokra, akik segíthetnék a tanárok munkáját. A kiégés megelőzése szintén kiemelt téma volt, hiszen a pedagógusok ritkán beszélnek nyíltan saját kudarcaikról, pedig számukra is fontos lenne a szakmai és lelki támogatás.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy a mai gyerekek más környezetben nőnek fel, ezért a pedagógusoknak is folyamatosan alkalmazkodniuk kell az új helyzetekhez. Ugyanakkor a kitartás, a következetes munka és a segítségkérés képessége ma is ugyanolyan fontos érték, mint korábban.

A beszélgetés résztvevői végül arra a következtetésre jutottak, hogy a tanári hivatás ma talán összetettebb, mint valaha. A pedagógus egyszerre tudásátadó, nevelő, mentor és közösségépítő, miközben folyamatosan alkalmazkodnia kell a társadalmi és technológiai változásokhoz. A résztvevők szerint azonban megfelelő szakmai támogatással, együttműködéssel és nyitottsággal a jövő kihívásai sikeresen kezelhetők, hiszen a minőségi oktatás továbbra is a társadalom egyik legfontosabb alapja.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma