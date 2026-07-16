Csehország és Szlovákia közösen vásárolna aknavetőket és egyéb katonai felszerelést

Csehország és Szlovákia közösen szándékozik felszerelést vásárolni hadseregei számára. Erről szerdán állapodott meg Robert Kaliňák és Jaromír Zůna cseh védelmi miniszter Prágában rendezett találkozójukon. Zůna szerint jelenleg főként AM120-as aknavetőkről és Tatra 815-ös járművekről van szó. Kaliňák viszont megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is érdeklődik az Aero Vodochody cég L-39 Skyfox repülőgépei, illetve az ERA felderítőrendszerei iránt.

„A tárgyalások után úgy döntöttünk, hogy elkezdünk foglalkozni az AM120-as aknavetők közös beszerzésének témájával, amelyekre a cseh hadseregnek szüksége van motorizált egységeinek felszereléséhez, és megállapodtunk abban, hogy július 29-én a cseh haderő szakembereinek delegációja Szlovákiában részt vesz a fegyverrendszer gyakorlati és műszaki bemutatóján, amelynek beszerzésében a Csehország a jövőben érdekelt” – jelentette be a cseh miniszter, hozzátéve, hogy mindkét tárcavezető részt vesz a bemutatón.

A megállapodás Tatra 815-ös járművek beszerzésére is vonatkozik. Zůna szerint a cseh hadsereg 15 módosított változat beszerzését fontolgatja a 25-ből. A miniszter szerint a végső döntésre augusztus 14-ig kerül sor.

Kaliňák ismét köszönetét fejezte ki a cseh félnek a szlovák légtér védelméért. „Reményeink szerint az F-16-osok fokozatos telepítésével átvesszük légterünk védelmét, és bármikor készen állunk arra, hogy azonnal segítséget nyújtsunk a Gripenek és az F-35-ösök közötti átállásnál” – jelentette ki a miniszter.

Megismételte, hogy Szlovákia továbbra is érdeklődik az Aero L-39 Skyfox gyakorlógépek, valamint az ERA cég felderítőrendszerei iránt is. Elmondása szerint a tárgyalások még több hónapig eltarthatnak.

„Az érdeklődés továbbra is fennáll, a megbeszélések folyamatban vannak. A cseh ipari piacon két tényezőre összpontosítunk. Ez a Skyfox, amely ma már képes hatástalanítani a lassúbb mozgású drónokat, melyek vadászgépek általi megsemmisítése kevésbé hatékony, továbbá az ERA cég passzív radarrendszerei, melyekkel kapcsolatban szintén előrehaladott tárgyalási szakaszban vagyunk” – mondta Kaliňák, hozzátéve, hogy tíz Skyfox és három felderítőrendszer vásárlását fontolgatják.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk