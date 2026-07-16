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Csehország és Szlovákia közösen vásárolna aknavetőket és egyéb katonai felszerelést

NZS
NZS
Robert Kaliňák fogadja a cseh védelmi minisztert (Fotó: Pravda.sk)

Csehország és Szlovákia közösen szándékozik felszerelést vásárolni hadseregei számára. Erről szerdán állapodott meg Robert Kaliňák és Jaromír Zůna cseh védelmi miniszter Prágában rendezett találkozójukon. Zůna szerint jelenleg főként AM120-as aknavetőkről és Tatra 815-ös járművekről van szó. Kaliňák viszont megerősítette, hogy Szlovákia továbbra is érdeklődik az Aero Vodochody cég L-39 Skyfox repülőgépei, illetve az ERA felderítőrendszerei iránt.

„A tárgyalások után úgy döntöttünk, hogy elkezdünk foglalkozni az AM120-as aknavetők közös beszerzésének témájával, amelyekre a cseh hadseregnek szüksége van motorizált egységeinek felszereléséhez, és megállapodtunk abban, hogy július 29-én a cseh haderő szakembereinek delegációja Szlovákiában részt vesz a fegyverrendszer gyakorlati és műszaki bemutatóján, amelynek beszerzésében a Csehország a jövőben érdekelt” – jelentette be a cseh miniszter, hozzátéve, hogy mindkét tárcavezető részt vesz a bemutatón.

A megállapodás Tatra 815-ös járművek beszerzésére is vonatkozik. Zůna szerint a cseh hadsereg 15 módosított változat beszerzését fontolgatja a 25-ből. A miniszter szerint a végső döntésre augusztus 14-ig kerül sor.

Kaliňák ismét köszönetét fejezte ki a cseh félnek a szlovák légtér védelméért. „Reményeink szerint az F-16-osok fokozatos telepítésével átvesszük légterünk védelmét, és bármikor készen állunk arra, hogy azonnal segítséget nyújtsunk a Gripenek és az F-35-ösök közötti átállásnál” – jelentette ki a miniszter.

Megismételte, hogy Szlovákia továbbra is érdeklődik az Aero L-39 Skyfox gyakorlógépek, valamint az ERA cég felderítőrendszerei iránt is. Elmondása szerint a tárgyalások még több hónapig eltarthatnak.

„Az érdeklődés továbbra is fennáll, a megbeszélések folyamatban vannak. A cseh ipari piacon két tényezőre összpontosítunk. Ez a Skyfox, amely ma már képes hatástalanítani a lassúbb mozgású drónokat, melyek vadászgépek általi megsemmisítése kevésbé hatékony, továbbá az ERA cég passzív radarrendszerei, melyekkel kapcsolatban szintén előrehaladott tárgyalási szakaszban vagyunk” – mondta Kaliňák, hozzátéve, hogy tíz Skyfox és három felderítőrendszer vásárlását fontolgatják.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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