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Fesztiválozó fiatalok figyelmébe ajánlja a rendőrség

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

A nyár a fesztiválok, a felhőtlen szórakozás ideje is. Mindez azonban sok esetben nem végződik jól, s a kellemetlen következményekhez néha elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, például az italunk őrizetlenül hagyása is, melybe egy óvatlan pillanatban drogot csempészhetnek.

A rendőrség a közösségi oldalán felhívta a fesztivállátogatók figyelmét, hogy a szórakozás és zenei élmények közepette ne tévesszék szem elől az italukat, illetve alkoholos befolyásoltság alatt semmiképp ne vezessenek gépjárművet.

„A fesztiváloknak a zenéről, a barátokkal töltött időről és a jó hangulatról kell szólniuk, nem pedig a kellemetlen következményekről. Ezért soha ne hagyjuk őrizetlenül a poharunkat, és ne fogadjunk el italt vagy tablettát ismeretlen személytől!“ – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetik a fiatalokat, hogy amennyiben valamely ital elfogyasztása után hirtelen rosszullétet, erős álmosságot éreznének, dezorientációt, vagy emlékezetkiesést tapasztalnának, azonnal forduljanak a szervezőkhöz, az egészségügyi szolgálathoz vagy a rendőrséghez.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

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