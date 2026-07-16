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Lehallgatókészülékeket találtak a Művészeti Alap irodáiban

NZS
NZS
Fotó: Pixabay.com

A Művészeti Alap (FPU) irodáiban lehallgatókészülékekre bukkantak, melyek az alkalmazottak kommunikációjának követésére szolgálhattak. Az esetről a JOJ televízió noviny.sk portálja számolt be.

A poloskákat a portál szerint több irodában is elhelyezték, hogy figyelemmel kísérhessék az ott dolgozók magánbeszélgetéseit. Jelenlétükre úgy derült fény, hogy az egyik alkalmazott a számítógépénél adódott műszaki probléma miatt az asztal alá hajolva felfedezte az egyiket. A gyanú szerint a készülékeket az intézmény megbízott igazgatója, František Kornaj szereltethette fel, akinek az adott időpontban egyedüliként volt kulcsa az érintett helyiségektől.

A kulturális minisztérium egyelőre nem kívánta kommentálni az esetet.

Az alkalmazottak szerint a megfigyelés célja az lehetett, hogy kiderítsék, kik működnek együtt az Otvorená kultúra (Nyitott Kultúra) platformmal, amely hosszabb ideje bírálja a tárca intézkedéseit. Az alkalmazottak a rendőrséghez fordultak az ügyben, átadva a készülékeket és a felvételeket.

Az ügyben a rendőrség nyomozást indított. A JOJ televízió Kornaj véleményét is kérte az ügyről, aki azonban nem nyilatkozott.

NZS/Felvidék.ma/Pravda.sk

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