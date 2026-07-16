Magyar Szövetség: a biztosítottak érdeke és az egészségügyi rendszer egyensúlya nem kerülhet veszélybe

A Magyar Szövetség kiemelt figyelemmel követi a Dôvera és az Union egészségbiztosítók tervezett egyesülését. A bejelentett tranzakció Szlovákia teljes egészségbiztosítási rendszerére, valamennyi biztosítottra, egészségügyi dolgozóra és szolgáltatóra hatással lehet.

A tervezett egyesülés után a Dôvera biztosítotti állománya megközelítheti a szlovák egészségbiztosítási piac 50 százalékát. Bár a legnagyobb piaci szereplő várhatóan továbbra is az állami egészségbiztosító (VšZP) marad, egy közel 50 százalékos részesedéssel rendelkező magánbiztosító rendkívül erős alkupozícióba kerülhet.

„Ezt a kérdést éppen ezért nem szabad és nem is lehet kizárólag a biztosítók közötti piaci verseny szempontjából vizsgálnunk. Nem mindegy, hogy egy ilyen méretű biztosító milyen tárgyalási erővel rendelkezik majd a kórházakkal, szakrendelőkkel, háziorvosokkal, gyógyszertárakkal és más egészségügyi szolgáltatókkal szemben. A túlzottan erős, domináns biztosítói alkupozíció ugyanis hosszú távon érdemben veszélyeztetheti a teljes egészségügyi rendszerünk egyensúlyát” – jelentette ki Szigeti Szilárd.

A Magyar Szövetség egészségügyi szakpolitikusa szerint különösen a kisebb rendelők, önálló orvosok, regionális szolgáltatók és nonprofit intézmények kerülhetnek kiszolgáltatottabb helyzetbe, ha a finanszírozási és szerződéses feltételeket egyetlen óriási piaci szereplő diktálja.

A magyar párt álláspontja szerint elfogadhatatlan, hogy az összeolvadás következtében egyetlen biztosító olyan monopolközeli, domináns pozícióba kerüljön, amelyből érdemben képes befolyásolni az ellátórendszer mindennapi működését, az egészségügyi szolgáltatók finanszírozását, illetve a betegek számára elérhető ellátások körét.

Az engedélyezési folyamat során a hatóságoknak nemcsak azt kell megvizsgálniuk, hogy a tranzakció formálisan jogszerű-e, hanem azt is, hogy milyen közép- és hosszú távú hatással lesz az egészségügy egészére. Szigeti szerint az egészségügyi minisztériumnak, az Egészségügyi Felügyeleti Hivatalnak és minden további illetékes állami szervnek részletes, független hatásvizsgálatot kell készítenie.

Ennek a vizsgálatnak az alábbi kulcsfontosságú kérdésekre kell egyértelmű választ adnia:

Hogyan változik a biztosítók és az egészségügyi szolgáltatók közötti erőviszony? Milyen konkrét garanciák védik a kisebb és regionális ellátókat az egyoldalú szerződéses feltételektől? Megmarad-e hiánytalanul az Union jelenlegi szolgáltatói hálózata és biztosítotti kedvezményrendszere? Hogyan akadályozzák meg, hogy a csökkenő piaci verseny miatt romoljon az ügyintézés, az ellátás elérhetősége vagy a szolgáltatások minősége? Milyen ellenőrzési struktúra garantálja, hogy az egészségbiztosításra szánt közpénzek felhasználása teljesen átlátható és ellenőrizhető maradjon? Hogyan védik hatékonyan a betegek érdekeit az egészségbiztosítói és egészségügyi szolgáltatói tulajdonosi összefonódások esetén?

A párt szerint a Dôvera tulajdonosi hátteréhez köthető egészségügyi érdekeltségek és a biztosító összefonódása szigorú állami ellenőrzés nélkül komoly kockázatot jelent. Szigeti Szilárd szerint nem magát a fúziót utasítják el, a jóváhagyást viszont szigorú és számonkérhető feltételekhez kötnék.

A Magyar Szövetség különösen aggódik a dél-szlovákiai és vidéki régiókért, ahol az orvoshiány és a hosszú utazási távolságok már most nehezítik az ellátást.

„A biztosítók közpénzből gazdálkodnak, működésük nem mérhető tisztán üzleti alapon. Olyan rendszerre van szükség, ahol megmarad a szabad orvosválasztás, az orvosok kiszámítható feltételek mellett dolgozhatnak, a betegek biztonságának pedig minden üzleti megállapodásnál előbbre valónak kell lennie” – zárta a párt szakpolitikusa.

Sajtóközlemény