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Mohács 500 – Új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás gombaszögi megnyitója képekben

HE
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Ezen a héten először látható a nagyközönség számára a Mohács 500 – Új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás. A magyar és angol nyelvű tárlat egy időben két helyszínen, a Fiumei úti sírkertben és a Gombaszögi Nyári Táborban várja a látogatókat, ezt követően pedig országjáró körútra indul.

A nyolc nagyméretű tablóból álló kiállítás két azonos példányban készült el, hogy egyszerre több helyszínen is bemutathassa a Mohács 500 Emlékév legfontosabb tudományos eredményeit. A tárlat a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások alapján ismerteti a mohácsi csata történetét és ötszáz éves emlékezetét.

A gombaszögi kiállítás hivatalos megnyitója 2026. július 16-án 18 órakor volt a Nemzeti Örökség Intézete sátra mellett, ahol a tárlatot Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója nyitotta meg. A tábor egész ideje alatt megtekinthető. Mindenkit szeretettel várnak a NÖRI sátránál.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

HE/Felvidék.ma

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