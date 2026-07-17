Home Itt és Most Az ország déli részén délután 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet
Itt és Most

Az ország déli részén délután 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Kép forrása: MI/SZE

Péntek délután 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet az ország déli járásaiban. Az ország egész területén vihar várható – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Másodfokú figyelmeztetés lép érvénybe a hőség miatt 13-tól 18 óráig a Korponai, a Losonci, a Rimaszombati, a Nagykürtösi, a Komáromi, a Lévai, az Érsekújvári, a Vágsellyei, a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Nagymihályi, a Szobránci és a Tőketerebesi járásban. Elsőfokú hőségriadó lép érvénybe 13-tól 18 óráig Pozsony megye egész területén, Besztercebánya, Trencsén és Nagyszombat megye nagy részén, valamint a Kassai, Kassai-vidéki,  a Rozsnyói , a Homonnai, az Eperjesi, a Sztropkói, a Varannói, a Nyitrai, a Nagytapolcsányi és Aranyosmoróti  járásban. Ezeken a területeken 33 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Pénteken zivatarok kialakulására kell számítani az egész ország területén. 30 perc alatt 20-30 milliméternyi csapadékot hozhat a heves esőzés, 65-85 kilométeres erősségű széllökések és jégeső várható. Besztercebánya, Trencsén, Zsolna és Eperjesi megyében 14 órától, az ország többi részén 18 órától elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe a viharok miatt. Éjfélig, keleten szombat (július 18.) reggelig várhatók zivatarok.

Felvidék.ma/TASR

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Tarr Zoltán Gombaszögön: csökken a miniszteri keret, több...

Eurostat: 2025-re 37,5 évre nőtt a munkával töltött...

Folytatódik az eperjesi katonai kórház építése

Egyszerűbbé válik az állampolgárság megszerzése a csehszlovák állampolgárok...

Šimkovičová visszautasítja, hogy kapcsolatba hozzák a lehallgatási botránnyal

Péntekre az egész országra figyelmeztetést adott ki a...

23,2 millió euróba kerül az őszi összevont választás...

Magyar Szövetség: a biztosítottak érdeke és az egészségügyi...

Lehallgatókészülékeket találtak a Művészeti Alap irodáiban

Fesztiválozó fiatalok figyelmébe ajánlja a rendőrség

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma