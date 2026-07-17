Az ország déli részén délután 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet

Péntek délután 35 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet az ország déli járásaiban. Az ország egész területén vihar várható – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Másodfokú figyelmeztetés lép érvénybe a hőség miatt 13-tól 18 óráig a Korponai, a Losonci, a Rimaszombati, a Nagykürtösi, a Komáromi, a Lévai, az Érsekújvári, a Vágsellyei, a Dunaszerdahelyi, a Galántai, a Nagymihályi, a Szobránci és a Tőketerebesi járásban. Elsőfokú hőségriadó lép érvénybe 13-tól 18 óráig Pozsony megye egész területén, Besztercebánya, Trencsén és Nagyszombat megye nagy részén, valamint a Kassai, Kassai-vidéki, a Rozsnyói , a Homonnai, az Eperjesi, a Sztropkói, a Varannói, a Nyitrai, a Nagytapolcsányi és Aranyosmoróti járásban. Ezeken a területeken 33 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Pénteken zivatarok kialakulására kell számítani az egész ország területén. 30 perc alatt 20-30 milliméternyi csapadékot hozhat a heves esőzés, 65-85 kilométeres erősségű széllökések és jégeső várható. Besztercebánya, Trencsén, Zsolna és Eperjesi megyében 14 órától, az ország többi részén 18 órától elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe a viharok miatt. Éjfélig, keleten szombat (július 18.) reggelig várhatók zivatarok.

Felvidék.ma/TASR